В Іспанії розбився винищувач F-18

Про це інформує El Pais.

Винищувач F-18 повітряних сил Іспанії, який виконував показові тренування, розбився на авіабазі Сарагоса.

Зазначено, що пілоту вдалося врятуватися - він був доставлений до лікарні в Сарагосі з травмою та пораненнями ніг. За даними рятувальників, його життю нічого не загрожує.

Як підтвердили урядовці, у винищувача виникла технічна проблема і він розбився після того, як пілот зумів виконати маневр катапультування з кабіни. Інцидент стався близько 12:10 дня на території авіабази без шкоди для населення.