В Іспанії розбився винищувач F-18
На авіабазі Сарагоса в Іспанії під час показового польоту розбився винищувач F-18. Пілот зумів вчасно катапультуватися, рятуючи своє життя
Про це інформує El Pais.
Винищувач F-18 повітряних сил Іспанії, який виконував показові тренування, розбився на авіабазі Сарагоса.
Зазначено, що пілоту вдалося врятуватися - він був доставлений до лікарні в Сарагосі з травмою та пораненнями ніг. За даними рятувальників, його життю нічого не загрожує.
Як підтвердили урядовці, у винищувача виникла технічна проблема і він розбився після того, як пілот зумів виконати маневр катапультування з кабіни. Інцидент стався близько 12:10 дня на території авіабази без шкоди для населення.
- В Іспанії сталась трагедія біля дитячого майданчика у міському парку в Оріо, що на іспанському острові Гіпускоа. Внаслідок вибуху було знайдено тіло чоловіка і жінки
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе