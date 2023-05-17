В Іспанії у міському парку стався вибух. Загинули двоє людей
У вівторок, 16 травня, двоє людей загинули внаслідок вибуху в іспанському місті Оріо
Про це повідомляє COPE.
Трагедія сталась біля дитячого майданчика у міському парку в Оріо, що на іспанському острові Гіпускоа. Внаслідок вибуху було знайдено тіло чоловіка і жінки.
У поліції прокоментували, що знайшли на місці інциденту пакунок, який носив один із загиблих. За попередньою версією, це може мати зв'язок з вибухом.
Зараз слідчі більш детально вивчають подію.
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