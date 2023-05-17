В Іспанії у міському парку стався вибух. Загинули двоє людей

Про це повідомляє COPE.

Трагедія сталась біля дитячого майданчика у міському парку в Оріо, що на іспанському острові Гіпускоа. Внаслідок вибуху було знайдено тіло чоловіка і жінки.

У поліції прокоментували, що знайшли на місці інциденту пакунок, який носив один із загиблих. За попередньою версією, це може мати зв'язок з вибухом.

Зараз слідчі більш детально вивчають подію.