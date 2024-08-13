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Головна Світ У межах програми Grain from Ukraine до Гази доставили 1 тис. тонн борошна

У межах програми Grain from Ukraine до Гази доставили 1 тис. тонн борошна

Ольга Бабишена
13 серпня, 2024 вiвторок
11:53
Світ Борошно

До Гази прибула тисяча тонн українського борошна, яку Україна надіслала в межах гуманітарної програми Grain from Ukraine

Зміст

Про це інформує українське МЗС. 

Україна відправила борошно до Гази за підтримки Всесвітньої продовольчої програми. Вказано, що з нього вже спекли хліб, який роздають родинам, що його потребують. Хліба вистачить, щоб прогодувати 100 тисяч людей протягом місяця.

"Україна планує доставити ще шість тисяч тонн до Палестини у найближчому майбутньому", - додали в МЗС. 

Довідка. Grain from Ukraine - гуманітарна продовольча програма, започаткована президентом України 26 листопада 2022 року. Програма має сприяти подоланню гуманітарних та економічних наслідків глобальної продовольчої кризи, спричиненої російсько-українською війною.

  • 18 липня стало відомо, що Україна відправила 1 тис. тонн пшеничного борошна до сектору Гази у межах програми Grain from Ukraine. Це перша з трьох партій, яку Україна доправить Палестині. 
Теги:
Суспільство
Україна
Палестина
зерно
Сектор Гази
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