У межах програми Grain from Ukraine до Гази доставили 1 тис. тонн борошна

Про це інформує українське МЗС.

Україна відправила борошно до Гази за підтримки Всесвітньої продовольчої програми. Вказано, що з нього вже спекли хліб, який роздають родинам, що його потребують. Хліба вистачить, щоб прогодувати 100 тисяч людей протягом місяця.

"Україна планує доставити ще шість тисяч тонн до Палестини у найближчому майбутньому", - додали в МЗС.

Довідка. Grain from Ukraine - гуманітарна продовольча програма, започаткована президентом України 26 листопада 2022 року. Програма має сприяти подоланню гуманітарних та економічних наслідків глобальної продовольчої кризи, спричиненої російсько-українською війною.