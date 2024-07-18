Україна доправила до сектору Гази 1 тис. тонн пшеничного борошна
Україна відправила 1 тис. тонн пшеничного борошна до сектору Гази у межах програми Grain from Ukraine. Це перша з трьох партій, яку Україна доправить Палестині
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Cудно з 1 тисячею тонн пшеничного борошна для Палестини прибуло з Туреччини до Йорданії в межах Grain from Ukraine і вже доставлено в сектор Газа", - написав Єрмак.
Зазначається, що ця партія стала першою поставкою до Палестини у межах цієї ініціативи. Загалом Україна планує доставити понад 7 тисяч тонн пшеничного борошна до Гази за підтримки донорів, зокрема Норвегії, Австрії, Естонії, Франції та Ісландії.
Єрмак додав, що відправлена партія забезпечить харчову допомогу понад 100 000 сімей, які опинилися в епіцентрі конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.
Довідка. Grain from Ukraine - гуманітарна продовольча програма, започаткована президентом України 26 листопада 2022 року. Програма має сприяти подоланню гуманітарних та економічних наслідків глобальної продовольчої кризи, спричиненої російсько-українською війною.
- У січні 2024 року у Нігерію прибув корабель з українським зерном, який вирушив в путь з турецького Самсуна у рамках програми Grain from Ukraine.
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