Україна доправила до сектору Гази 1 тис. тонн пшеничного борошна

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Cудно з 1 тисячею тонн пшеничного борошна для Палестини прибуло з Туреччини до Йорданії в межах Grain from Ukraine і вже доставлено в сектор Газа", - написав Єрмак.

Зазначається, що ця партія стала першою поставкою до Палестини у межах цієї ініціативи. Загалом Україна планує доставити понад 7 тисяч тонн пшеничного борошна до Гази за підтримки донорів, зокрема Норвегії, Австрії, Естонії, Франції та Ісландії.

Єрмак додав, що відправлена партія забезпечить харчову допомогу понад 100 000 сімей, які опинилися в епіцентрі конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Довідка. Grain from Ukraine - гуманітарна продовольча програма, започаткована президентом України 26 листопада 2022 року. Програма має сприяти подоланню гуманітарних та економічних наслідків глобальної продовольчої кризи, спричиненої російсько-українською війною.