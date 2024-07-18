Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Україна доправила до сектору Гази 1 тис. тонн пшеничного борошна

Україна доправила до сектору Гази 1 тис. тонн пшеничного борошна

18 липня, 2024 четвер
12:02
Світ

Україна відправила 1 тис. тонн пшеничного борошна до сектору Гази у межах програми Grain from Ukraine. Це перша з трьох партій, яку Україна доправить Палестині

Зміст

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Cудно з 1 тисячею тонн пшеничного борошна для Палестини прибуло з Туреччини до Йорданії в межах Grain from Ukraine і вже доставлено в сектор Газа", - написав Єрмак.

Зазначається, що ця партія стала першою поставкою до Палестини у межах цієї ініціативи. Загалом Україна планує доставити понад 7 тисяч тонн пшеничного борошна до Гази за підтримки донорів, зокрема Норвегії, Австрії, Естонії, Франції та Ісландії.

Єрмак додав, що відправлена партія забезпечить харчову допомогу понад 100 000 сімей, які опинилися в епіцентрі конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Довідка. Grain from Ukraine - гуманітарна продовольча програма, започаткована президентом України 26 листопада 2022 року. Програма має сприяти подоланню гуманітарних та економічних наслідків глобальної продовольчої кризи, спричиненої російсько-українською війною.

  • У січні 2024 року у Нігерію прибув корабель з українським зерном, який вирушив в путь з турецького Самсуна у рамках програми Grain from Ukraine.
Теги:
Економіка
Україна
Палестина
зерно
Сектор Гази
Читайте також:
17 липня, 2024 середа
"Робота українських пілотів F-16 дивовижна": міністр оборони Нідерландів прокоментував терміни появи літаків в Україні
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ
18 липня, 2024 четвер
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ. Реакція бригади й ГУР
Шемрок Роверс - Вікінгур, Ліга чемпіонів
17 липня, 2024 середа
Ліга чемпіонів: результати матчів 1-го кваліфікаційного раунду
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.28
    Купівля 41.28
    Продаж 41.82
  • EUR
    Купівля 45.09
    Продаж 45.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 липня
12:56
електроенергія
Укренерго прогнозує більше відключень світла через поломку обладнання на двох енергообʼєктах: ситуація в енергосистемі на 18 липня
12:50
Окупанти, Крим
Окупанти планують створити на ТОТ "хуторські та міські козачі товариства", - голова Запорізької ОВА
12:42
На фото: Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna
Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna показала обличчя на шоу Тіни Кароль
12:26
Урсула фон дер Ляєн
"Замирення агресора": Урсула фон дер Ляєн прокоментувала "місію миру" від Орбана
12:22
Зеленський прибув до Великої Британії: в аеропорту президента зустрів Залужний
12:17
Урожайне
ЗСУ відійшли від позицій в Урожайному на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"
12:00
OPINION
Ігор Луценко
Нове покоління командирів повстає проти старого і байдужого
11:58
На фото: Адель
"Хочеться зайнятися іншим": Адель оголосила, що візьме паузу в музиці
11:52
Оновлено
На фото: метро "Площа Українських Героїв"
У Києві відновили рух на трьох станціях "зеленої" гілки метро
11:46
Джо Байден
Байден звинуватив Ілона Маска та "його багатих друзів" у намаганні "купити вибори"
11:45
Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення акцизу на пальне
11:32
Ексклюзив
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
Жодного бойового корабля РФ не залишилося у Криму, - полковник ЗСУ Селезньов
11:27
Наводив ворожі КАБи на позиції артилерії ЗСУ: СБУ затримала коригувальника
11:20
Фестиваль Atlas Weekend
Фестиваль Atlas, UNITED24 та українські коміки новим креативним роликом оголосили збір на 100 млн грн для ЗСУ
11:17
"Залишили кілька сюрпризів": партизани розвідали автомобільний батальйон РФ у Ставрополі
11:01
Огляд
міжнародний огляд
Венс офіційно балотується на посаду віцепрезидента США та розмови про аномальну спеку в Україні. Акценти світових ЗМІ 18 липня
10:53
ракетна атака на Охматдит
Кличко розповів про стан постраждалих внаслідок масованої атаки на Київ 8 липня
10:45
ЗСУ
У мережі шириться інформація про вихід ЗСУ з Кринків: в ОСУВ "Таврія" заявили, що ситуація "не така критична"
10:40
Обмін полоненими
Лубінець розповів про інструментарій, що допомагає підтвердити факт полону українців у РФ
10:34
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 липня: гривня суттєво послабшала щодо долара та євро
10:33
Червінський у суді
Шевченківський райсуд Києва переніс засідання у ще одній справі щодо Червінського
10:22
Наслідки руйнування житлового будинку після ракетного удару в Дніпрі
В Україні запустили реєстр порушень міжнародного гуманітарного права під час агресії РФ
10:13
Київ спека
У Києві зафіксували 13-й температурний рекорд з початку липня
10:07
На фото: статуетка премії "Еммі"
Премія "Еммі" оголосила номінантів: рекордсменами стали серіали "Ведмідь" та "Сьоґун"
10:07
OPINION
Ростислав Павленко
"Природний магнетизм" у стосунках із Заходом вже не працює
10:00
Нельсон Манддела
18 липня - Міжнародний день Нельсона Мандели
09:53
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
ДПСУ: за день 87 чоловікам відмовили у виїзді за кордон через відсутність військового документа
09:41
Ексклюзив
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
Ранки починаються з густої смуги диму: у 24-й ОМБр розповіли про ситуацію в Часовому Яру
09:35
новини Львівщини
РФ уночі вдарила КАБом по Куп'янщині: загинула жінка, двоє постраждалих
09:28
посадовців Офісу генпрокурора викрили на хабарі
Посадовця Офісу генпрокурора, викритого на одержанні хабаря, відправили під варту
09:21
Джеймс Девід Венс
Венс офіційно погодився балотуватися на посаду віцепрезидента США від республіканців: основні тези промови
09:06
Мелані Браун
Мелані Бі зі Spice Girls отримала відзнаку за захист жертв домашнього насильства
08:57
ППО, обстріл, ЗСУ
Атака РФ у ніч на 18 липня: сили ППО збили 2 ракети та всі "шахеди"
08:55
Ексклюзив
окупанти
Схоже, що росіяни готуються до початку нової хвилі наступу на Запорізьку область, - Андрющенко
08:44
Оновлено
Херсонська область
Росіяни 17 липня обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини: поранені 6 людей
08:42
Оновлено
шахед
РФ атакувала Україну "шахедами" в ніч на 18 липня: в Києві працювала ППО
08:39
авто з білоруськими номерами
Естонія заборонила в'їзд в країну авто з білоруськими номерами
08:25
Оновлено
на фото ситуація на фронті
Протягом доби на фронті відбулося 144 бойові зіткнення. Найбільше атак ЗСУ відбили на Торецькому напрямку
08:17
олімпіада 2024
У Франції заарештували підозрюваного в підготовці нападів під час Олімпіади
08:13
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ. Реакція бригади й ГУР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV