До Нігерії з Туреччини прибув корабель з українським зерном
У Нігерію прибув корабель з українським зерном, який вирушив в путь з турецького Самсуна у рамках програми Grain from Ukraine
Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар, пише Укрінформ.
Зазначається, що корабель Fuat Sezgin вирушив у Нігерію 30 грудня.
"За нашими даними, він прибув у порт Харкорт 22 січня та вже став на розвантаження. Ініційована Президентом Зеленським програма Grain from Ukraine для найбільш нужденних країн успішно триває та, як бачимо, має своє практичне втілення", - сказав Боднар.
За його словами, зерно, відправлене в Нігерію, зберігалося на складах в Туреччині в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН й було відправлене в Африку за програмою Grain from Ukraine з турецького порту Самсун.
"Ця програма демонструє, як Україна, треті країни та ООН можуть діяти спільно, аби унеможливити маніпуляції та шантаж продовольством з боку країни-агресорки та допомогти тим країнам, які потребують підтримки продовольством найбільше. Альтернативний морський коридор ефективно діє, програма Grain from Ukraine працює. Спроба історичного дежавю Росії, цього разу з масштабування голодомору на весь світ не спрацювала", - наголосив посол Україні в Туреччині.
Він наголосив, що найкращою відповіддю спробам Росії протидіяти вивезенню продовольства з України, є міжнародна солідарність та спільні зусилля країн та міжнародних організацій у забезпеченні безпеки судноплавства в Чорному морі.
- Станом на середину листопада 2023 року тимчасовим зерновим коридором у Чорному морі пройшли 100 суден, а станом на початок січня 2024 року з України експортували 15 млн тонн збіжжя.
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