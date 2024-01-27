До Нігерії з Туреччини прибув корабель з українським зерном

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар, пише Укрінформ.

Зазначається, що корабель Fuat Sezgin вирушив у Нігерію 30 грудня.

"За нашими даними, він прибув у порт Харкорт 22 січня та вже став на розвантаження. Ініційована Президентом Зеленським програма Grain from Ukraine для найбільш нужденних країн успішно триває та, як бачимо, має своє практичне втілення", - сказав Боднар.

За його словами, зерно, відправлене в Нігерію, зберігалося на складах в Туреччині в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН й було відправлене в Африку за програмою Grain from Ukraine з турецького порту Самсун.



"Ця програма демонструє, як Україна, треті країни та ООН можуть діяти спільно, аби унеможливити маніпуляції та шантаж продовольством з боку країни-агресорки та допомогти тим країнам, які потребують підтримки продовольством найбільше. Альтернативний морський коридор ефективно діє, програма Grain from Ukraine працює. Спроба історичного дежавю Росії, цього разу з масштабування голодомору на весь світ не спрацювала", - наголосив посол Україні в Туреччині.

Він наголосив, що найкращою відповіддю спробам Росії протидіяти вивезенню продовольства з України, є міжнародна солідарність та спільні зусилля країн та міжнародних організацій у забезпеченні безпеки судноплавства в Чорному морі.