У Молдові облили фарбою будівлю уряду та міністерства праці: підозрювані кажуть, що їх найняла РФ
У молдавській столиці Кишиневі у ніч на 27 вересня облили фарбою будівлю уряду та міністерства праці фарбою. Поліція затримала двох підозрюваних, які сказали, що їх найняла РФ для дестабілізації ситуації в країні
Про це пише NewsMaker.
Молдовські правоохоронці затримали двох підозрюваних віком 21 та 20 років. Під час допиту вони розповіли, що входили до групи з 20 людей, яких найняли для вандалізму над державними установами Молдови задля дестабілізації. За їхніми словами, лише за інцидент біля будівлі уряду їм заплатили 5 тис. євро.
Крім того, один із підозрюваних стверджував, що відповідав також за пошук людей, які мали отримати в Москві інструкції про дестабілізацію ситуації під час протестів, які планують у Молдові. За його словами, за це їм платили по 500 євро на місяць.
Правоохоронці розповіли, що усі 20 людей вирушили до Москви літаком із пересадкою в Стамбулі, де їх зустрів росіянин та поселив у готелі. Наступного дня на полігоні під Москвою їх вчили організовувати протести в Кишиневі, дестабілізувати ситуацію на акціях тощо. Їм також видали гроші та телефони для зв'язку.
"Пізніше, з пересадкою в Анталії, вони повернулися до Молдови, купили фарбу, рукавички, кросівки та сумки, а після вчинення актів вандалізму виклали відео своїх дій у Telegram як доказ виконаної роботи", - йдеться у повідомленні.
У виданні зазначили, що 13 із 20 людей, які вирушили на навчання до Москви, поліція вже упізнала, включно з 26-річним чоловіком, відповідальним за вербування людей для поїздки в Росію.
Сьогодні, 27 вересня, правоохоронці провели обшуки в будинках чотирьох людей та вилучили кілька банок фарби, рукавички, банківські картки, посвідчення особи, які підтверджують їхні поїздки до РФ, та інші предмети, що можуть послужити доказом у кримінальній справі.
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