У Молдові обшукують парламент у справі про шпигунство голови департаменту на користь РФ, - Радіо Свобода
Співробітники Служби розвідки та безпеки разом з прокуратурою проводять обшуки в парламенті Молдови щодо шпигунства голови департаменту на користь РФ
Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на речницю служби Даніелу Мінзат, представника прокуратури Еміля Гайтура та власні джерела.
Зазначається, що Даніела Мінзат та Еміль Гайтур підтвердили інформацію про обшуки, проте не назвали причину.
Натомість джерела видання кажуть, що розслідування ведеться у справі про шпигунство щодо голови юридичного департаменту парламенту Молдови Йона Креанге.
За даними джерел, посадовець був спійманий на місці злочину, коли передавав інформацію співробітникам посольства Росії в Кишиневі.
- Парламент Молдови почав своє засідання 11 липня хвилиною мовчання - депутати вшанували пам’ять загиблих внаслідок атаки РФ на Київ 8 липня.
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