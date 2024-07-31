У Молдові обшукують парламент у справі про шпигунство голови департаменту на користь РФ, - Радіо Свобода

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на речницю служби Даніелу Мінзат, представника прокуратури Еміля Гайтура та власні джерела.

Зазначається, що Даніела Мінзат та Еміль Гайтур підтвердили інформацію про обшуки, проте не назвали причину.

Натомість джерела видання кажуть, що розслідування ведеться у справі про шпигунство щодо голови юридичного департаменту парламенту Молдови Йона Креанге.

За даними джерел, посадовець був спійманий на місці злочину, коли передавав інформацію співробітникам посольства Росії в Кишиневі.