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Парламент Молдови вшанував хвилиною мовчання пам'ять загиблих унаслідок атаки РФ на Київ 8 липня

11 липня, 2024 четвер
15:03
Війна з Росією Молдова

Парламент Молдови почав своє засідання 11 липня хвилиною мовчання - депутати вшанували пам’ять загиблих внаслідок атаки РФ на Київ 8 липня

Зміст

Про це повідомляє NewsMaker.

Запропонував вшанувати пам’ять загиблих спікер парламенту Ігор Гросу.

"Днями ми стали свідками того, як кремлівський режим завдав ракетного удару по Україні. Одна з ракет влучила в найбільшу дитячу лікарню Києва "Охматдит", де щодня перебуває близько 600 дітей, які щодня борються за життя", - сказав Гросу.

Зазначається, що депутатам показали відео з дитячої лікарні "Охматдит", зняте після обстрілу.

  • Уранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні.
  • 9 липня Олег Катков, головний редактор програм інформаційно-консалтингової агенції Defense Express, зазначив, що атака РФ на дитячу лікарню Охматдит у Києві 8 липня була цілеспрямована, перед влучанням у ціль ворожа ракета Х-101 перебувала у піке, однак її радіус відхилення близько 50 метрів.
  • Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101.
  • 9 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там перебували 627 дітей
Теги:
Світ
Україна
Молдова
російська армія
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Світ про Україну
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