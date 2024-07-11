Парламент Молдови вшанував хвилиною мовчання пам'ять загиблих унаслідок атаки РФ на Київ 8 липня
Парламент Молдови почав своє засідання 11 липня хвилиною мовчання - депутати вшанували пам’ять загиблих внаслідок атаки РФ на Київ 8 липня
Про це повідомляє NewsMaker.
Запропонував вшанувати пам’ять загиблих спікер парламенту Ігор Гросу.
"Днями ми стали свідками того, як кремлівський режим завдав ракетного удару по Україні. Одна з ракет влучила в найбільшу дитячу лікарню Києва "Охматдит", де щодня перебуває близько 600 дітей, які щодня борються за життя", - сказав Гросу.
Зазначається, що депутатам показали відео з дитячої лікарні "Охматдит", зняте після обстрілу.
- Уранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні.
- 9 липня Олег Катков, головний редактор програм інформаційно-консалтингової агенції Defense Express, зазначив, що атака РФ на дитячу лікарню Охматдит у Києві 8 липня була цілеспрямована, перед влучанням у ціль ворожа ракета Х-101 перебувала у піке, однак її радіус відхилення близько 50 метрів.
- Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101.
- 9 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там перебували 627 дітей
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.65 Купівля 40.65Продаж 41.16
- EUR Купівля 43.95Продаж 44.75
- Актуальне
- Важливе