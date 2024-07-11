Парламент Молдови вшанував хвилиною мовчання пам'ять загиблих унаслідок атаки РФ на Київ 8 липня

Про це повідомляє NewsMaker.

Запропонував вшанувати пам’ять загиблих спікер парламенту Ігор Гросу.

"Днями ми стали свідками того, як кремлівський режим завдав ракетного удару по Україні. Одна з ракет влучила в найбільшу дитячу лікарню Києва "Охматдит", де щодня перебуває близько 600 дітей, які щодня борються за життя", - сказав Гросу.

Зазначається, що депутатам показали відео з дитячої лікарні "Охматдит", зняте після обстрілу.