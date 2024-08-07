У Молдові проросійському блоку відмовили у реєстрації на президентських виборах

Про це пише NewsMaker із посиланням на рішення центральної виборчої комісії (ЦВК) Молдови.

За словами заступника голови ЦВК Павла Постика, комісія виявила кілька порушень. Вони стосуються назви блоку, способів фінансування та інших аспектів.

У постанові зазначається, що реєстрація блоку, чия назва схожа на назву іншої партії, неможлива. У цьому випадку назва блоку "Перемога - Victorie" схожа з назвою партії, що входить у цей блок - Victorie.

Один із членів ЦВК Вадим Філіппов зазначив, що партія Victorie входить до блоку і, відповідно, не є електоральним конкурентом блоку. У ЦВК пояснили, що партія може вийти з блоку надалі і відповідно стати електоральним конкурентом.

До того ж у постанові ЦВК звернули увагу на те, що до блоку увійшла вже неконституційна партія "Шор", а проросійський лідер-втікач партії Ілан Шор був засуджений у Молдові на 15 років.

Блок "Перемога" створили у квітні 2024 року в Москві. До нього увійшли п'ять партій підконтрольних політику-втікачу Ілану Шору: неконституційна партія "Шор", "Шанс", "Відродження", "Альтернативна сила порятунку Молдови" (FASM) та Victorie. Перший з'їзд блоку пройшов у Москві.