Про це обʼєднання написало у Telegram.

Серед задач Болі у разі його президентства відокремлені: відновлення відносин Молдови з Росією та СНД, вступ до БРІКС, відновлення статусу російської мови, "забезпечення економіки дешевим газом і дешевими енергоресурсами", повернення товарів Молдови на російські ринки.

Кандидатом у президенти Боля обрали збори "Перемоги". Водночас уже визначилися з керівником його компанії - нею стала депутатка Марина Таубер, проти якої ЄС і США запровадили санкції через спроби дестабілізації ситуації в Молдові.

Зазначено, що Василь Боля - уродженець Кишинева, який "більше 10 років активно займається політикою та представляє інтереси громадян у парламенті республіки".

Вибори президента Молдови відбудуться 20 жовтня.