Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Проросійське обʼєднання партій Молдови "Перемога" оголосило кандидата у президенти

Проросійське обʼєднання партій Молдови "Перемога" оголосило кандидата у президенти

Дар'я Куркіна
2 серпня, 2024 п'ятниця
17:49
Світ

Проросійське обʼєднання молдовських партій "Перемога" 2 серпня офіційно висунуло свого кандидата у президенти країни - депутата парламенту й колишнього члена Партії соціалістів Василя Болю

Зміст

Про це обʼєднання написало у Telegram.

Серед задач Болі у разі його президентства відокремлені: відновлення відносин Молдови з Росією та СНД, вступ до БРІКС, відновлення статусу російської мови, "забезпечення економіки дешевим газом і дешевими енергоресурсами", повернення товарів Молдови на російські ринки.

Кандидатом у президенти Боля обрали збори "Перемоги". Водночас уже визначилися з керівником його компанії - нею стала депутатка Марина Таубер, проти якої ЄС і США запровадили санкції через спроби дестабілізації ситуації в Молдові.

Зазначено, що Василь Боля - уродженець Кишинева, який "більше 10 років активно займається політикою та представляє інтереси громадян у парламенті республіки".

Вибори президента Молдови відбудуться 20 жовтня.

  • 31 липня співробітники Служби розвідки та безпеки разом з прокуратурою провели обшуки в парламенті Молдови щодо шпигунства голови департаменту на користь РФ. Після цього було затримано двох посадовців.
  • 1 серпня міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії Олега Васнєцова. Водночас одного зі співробітників посольства оголосили персоною нон-грата.
  • 2 серпня співробітника парламенту Молдови Іона Крянге заарештували на 30 діб - він фігурує у справі за підозрою у державній зраді.
Теги:
Росія
вибори
Молдова
вибори президента
Читайте також:
Сергій Куюн
Автор Сергій Куюн
1 серпня, 2024 четвер
Про угорсько-словацькі погрози або, як ми самі собі привезли проблеми
Tomahawk
Автор Роман Яворський
1 серпня, 2024 четвер
Вразять будь-яку ціль на земній кулі: що таке ракети Tomahawk і чому їх так злякався Путін 
гроза
Автор Марина Клюєва
1 серпня, 2024 четвер
Наталка Діденко спрогнозувала, де на вихідні відчутно знизиться температура та пройдуть грози
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.33
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
2 серпня
19:15
В Україні затримали співробітницю Мін’юсту та її спільника за підозрою в шахрайстві
19:10
Володимир Зеленський
Покровський напрямок потребує найбільш посилених відповідей окупанту, - Зеленський
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 891-го дня війни: у Криму вночі знищені чотири установки С-400, а на півдні у ворога мінус 2 човни
18:56
Китай
У МЗС КНР заявили, начебто китайсько-бразильський "план про закінчення війни в Україні" отримав позитивну реакцію 110 країн
18:52
Олександр Вілкул
"Не можу зрозуміти, що поганого зробив полковник Шурупов": Вілкул виступив проти деколонізації у Кривому Розі
18:46
Оновлено
Тіла загиблих бійців ЗСУ
Україна повернула тіла 250 загиблих захисників, в рамках репатріації у РФ повернули 38 тіл росіян
18:43
Екскерівник колонії на Полтавщині, де виявили факти катувань, отримав 400 тис. грн виплат при звільненні, - омбудсмен
18:41
Мешканці Куп'янщини масово відмовляються від евакуації, – голова МВА
18:37
немовля
В Україні за перше півріччя 2024-го народилося 87 655 дітей. Де найбільше
18:21
Ексклюзив
Бійці львівської ТрО підпалили ворожу БМП, яку окупанти залишили посеред дороги тікаючи
Вчора на мотоциклах, сьогодні на БМП: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про атаки ворога на Покровському напрямку
18:19
Волноваха
РФ обстріляла тимчасово підконтрольну їй Волноваху: Лубінець заявив про провокацію
18:15
Оновлено
Артем Довбик
Довбик став футболістом "Роми"
18:13
Камала Гарріс
Кампанія Гарріс зібрала за липень $310 млн, що удвічі більше за кошти Трампа
18:10
Дональд Трамп
У ЄС створили групу для підготовки до можливої перемоги Дональда Трампа на виборах США, - Financial Times
18:07
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Зеленський вже увірував у перемогу Трампа?
18:05
Очільник МОН Оксен Лісовий
"Маємо критичну ситуацію в бюджеті": Лісовий заявив, що очікувати на підвищення зарплат учителям не варто
17:39
ЗАЕС
Інспектори МАГАТЕ зафіксували падіння рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС
17:39
Франція
МЗС Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, якомога швидше покинути країну
17:22
Новини компаній
Ferrexpo
Ferrexpo за 6 місяців 2024 року інвестувала у виробничі потужності $55 млн 
17:19
Ексклюзив
Карта бойових дій за 24-31 липня
Амбіції Кремля звузилися до Покровського напрямку, - Defense Express
17:14
Гурт NAZVA та Brykulets
Гурт NAZVA та Brykulets випустили пісню про втрачене відчуття дому "Чужію я"
17:13
У Білій Церкві чоловік під час сварки з дружиною підірвав гранату: жінка померла
17:11
Федір Веніславський
Українцям, які оновили дані у Резерв+, надаватимуть консульські послуги за кордоном, – Веніславський
17:11
Андрій Лунін, Реал, Ліга чемпіонів
"Ман Сіті" підготував 35 млн євро для трансферу воротаря збірної України
17:03
СБУ оголосила підозру главі "митниці ДНР", який забезпечує перекидання танків РФ на схід України
16:40
парламент Молдови
У Молдові арештували співробітника парламенту у справі за підозрою в держзраді
16:38
Володимир Зеленський та Джо Байден
"США ведуть бойові дії проти РФ, американці відповідальні за тисячі смертей росіян": антиукраїнські наративи в іноземних ЗМІ за 2 серпня
16:36
"Антитіла"
"Антитіла" вирушать у США з благодійним проєктом Culture vs War
16:34
Кабмін
Уряд відкрив для військових товарів усі пункти пропуску
16:25
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксовано 72 боєзіткнення, 25 з них - на Покровському напрямку
16:19
"Винесли на руках": на Донеччині "Білі янголи" евакуювали з прифронтового села літнє подружжя
16:10
Молдова
"Діятимемо відповідно до законів міжнародного права": премʼєр Молдови Речан про повернення українських чоловіків
16:07
OPINION
Дмитро Золотухін
Вигідний гамбіт: Байден — дуже зручний партнер для Путіна?
15:58
міни, замінований пляж
В Україні офіційно з'явилася нова професія – демінер
15:58
В окупованому Маріуполі росіяни знищили унікальне мозаїчне панно
15:51
вирубка дерев
У Криму росіяни масово вирубують дерева, аби збудувати фортифікаційні споруди, - "Жовта стрічка"
15:34
На деокупованих територіях 14 тис. господарств, які утримують худобу, отримають дотації, - Шмигаль
15:34
На підконтрольну територію України повернули двох дітей та жінку
15:24
суддя_суддівська мантія
Знищив 10 військових автівок і пошкодив 3: у Києві серійний палій отримав тюремний строк
15:16
ракетна атака на Охматдит
Ляшко заявив, що попередній тендер на відновлення Охматдиту скасують, а новий проведуть через ProZorro
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV