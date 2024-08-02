Проросійське обʼєднання партій Молдови "Перемога" оголосило кандидата у президенти
Проросійське обʼєднання молдовських партій "Перемога" 2 серпня офіційно висунуло свого кандидата у президенти країни - депутата парламенту й колишнього члена Партії соціалістів Василя Болю
Про це обʼєднання написало у Telegram.
Серед задач Болі у разі його президентства відокремлені: відновлення відносин Молдови з Росією та СНД, вступ до БРІКС, відновлення статусу російської мови, "забезпечення економіки дешевим газом і дешевими енергоресурсами", повернення товарів Молдови на російські ринки.
Кандидатом у президенти Боля обрали збори "Перемоги". Водночас уже визначилися з керівником його компанії - нею стала депутатка Марина Таубер, проти якої ЄС і США запровадили санкції через спроби дестабілізації ситуації в Молдові.
Зазначено, що Василь Боля - уродженець Кишинева, який "більше 10 років активно займається політикою та представляє інтереси громадян у парламенті республіки".
Вибори президента Молдови відбудуться 20 жовтня.
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