У Молдові арештували співробітника парламенту у справі за підозрою в держзраді
Співробітника парламенту Молдови Іона Крянге заарештували на 30 діб - він фігурує у справі за підозрою у державній зраді
Про це повідомляє NewsMaker.
"На запит прокурорів співробітника парламенту Молдови, обвинуваченого в державній зраді, помістили під арешт на 30 діб для подальшого проведення об'єктивного розслідування", - поінформувала прокуратура.
Зазначено, що таке рішення оголосив 2 серпня суд Кишинева, однак обвинувачений присутній не був: Крянге послався на стан здоровʼя.
Рішення щодо другого підозрюваного у держзраді приймуть пізніше.
Що передувало
- 31 липня співробітники Служби розвідки та безпеки разом з прокуратурою провели обшуки в парламенті Молдови щодо шпигунства голови департаменту на користь РФ. Після цього було затримано двох посадовців.
- 1 серпня міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії Олега Васнєцова. Водночас одного зі співробітників посольства оголосили персоною нон-грата.
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