У Молдові арештували співробітника парламенту у справі за підозрою в держзраді

Про це повідомляє NewsMaker.

"На запит прокурорів співробітника парламенту Молдови, обвинуваченого в державній зраді, помістили під арешт на 30 діб для подальшого проведення об'єктивного розслідування", - поінформувала прокуратура.

Зазначено, що таке рішення оголосив 2 серпня суд Кишинева, однак обвинувачений присутній не був: Крянге послався на стан здоровʼя.

Рішення щодо другого підозрюваного у держзраді приймуть пізніше.

Що передувало