Молдова оголосила персоною нон-грата одного зі співробітників посольства РФ після обшуку в парламенті
Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії Олега Васнєцова. Водночас одного зі співробітників посольства оголосили персоною нон-грата
Про це йдеться у відомстві.
Зазначають, що відповідне рішення прийняли в результаті проведених заходів, - була отримана інформація та докази, що свідчать про здійснення російським послом на території Молдови діяльності, яка є несумісною з дипломатичним статусом.
Через це співробітник російського посольства залишить Молдову.
- 31 липня співробітники Служби розвідки та безпеки разом з прокуратурою провели обшуки в парламенті Молдови щодо шпигунства голови департаменту на користь РФ. Після цього було затримано двох посадовців.
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