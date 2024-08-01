Молдова оголосила персоною нон-грата одного зі співробітників посольства РФ після обшуку в парламенті

Про це йдеться у відомстві.

Зазначають, що відповідне рішення прийняли в результаті проведених заходів, - була отримана інформація та докази, що свідчать про здійснення російським послом на території Молдови діяльності, яка є несумісною з дипломатичним статусом.

Через це співробітник російського посольства залишить Молдову.