У Молдові заявили про кібератаку на парламент
Сервер електронної пошти парламенту Молдови зазнав кібератаки. Наразі фахівці встановлюють причини та наслідки атаки
Про це ввечері 18 жовтня повідомили у пресслужбі парламенту, пише NewsMaker.
У парламенті зазначили, що інцидент стався ще 17 жовтня. Наразі фахівці з'ясовують причину і наслідки кібератаки, "вживають заходів для забезпечення цілісності даних і запобігання зловживанню та маніпуляції скомпрометованою інформацією".
Також у пресслужбі додали, що мережі та інформаційні системи парламенту періодично зазнають кібератак, проте їхня частота останнім часом значно зросла.
Зазначимо, що у неділю, 20 жовтня, у Молдові пройдуть президентські вибори та референдум щодо вступу країни до ЄС.
- Віцепрем'єр-міністерка Молдови Крістіна Герасимова заявила, що Росія витратила близько 100 млн євро на спроби зірвати президентські вибори та референдум щодо вступу до ЄС, використовуючи дезінформацію, операції з дестабілізації та підкуп виборців.
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