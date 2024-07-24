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У Москві підірвали авто, за даними ЗМІ - із заступником начальника центру військового зв'язку

24 липня, 2024 середа
09:28
Світ

Уранці 24 липня у Москві на парковці біля будинку підірвали автівку. Російські ЗМІ припускають, що в ній знаходився заступник начальника центру військового зв'язку

Зміст

Про це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що на півночі Москви на парковці біля будинку на Синявинській вулиці вибухнула Toyota Land Cruiser під час того, як чоловіка та жінка сідали в автівку.

За даними міністерства внутрішніх справ РФ, причиною вибуху стала детонація вибухового пристрою, встановленого в ньому. 

Попередньо, за даними ТАСС, у чоловіка відірвало ступні, жінка отримала осколкові поранення. Також пошкоджені ще п'ять автомобілів, що стояли поруч.

Натомість Telegram-канал Astra повідомляє, що в автівці перебував 49-річний Андрій Торгашовов - заступник начальника передавального радіоцентру військової частини супутникового зв'язку № 33790.

Згідно з відкритими даними, військова частина № 33790 - це 89-й центр супутникового зв'язку ЗС Росії.

  • У квітні 2024 року у Москві підірвали автомобіль Toyota Land Cruiser, власником якого виявився колишній підполковник Служби безпеки України Василь Прозоров. Обіймаючи цю посаду, зрадник співпрацював із спецслужбами РФ з 2014 року.
Теги:
Росія
Москва
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