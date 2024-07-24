У Москві підірвали авто, за даними ЗМІ - із заступником начальника центру військового зв'язку

Про це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що на півночі Москви на парковці біля будинку на Синявинській вулиці вибухнула Toyota Land Cruiser під час того, як чоловіка та жінка сідали в автівку.

За даними міністерства внутрішніх справ РФ, причиною вибуху стала детонація вибухового пристрою, встановленого в ньому.

Попередньо, за даними ТАСС, у чоловіка відірвало ступні, жінка отримала осколкові поранення. Також пошкоджені ще п'ять автомобілів, що стояли поруч.

Натомість Telegram-канал Astra повідомляє, що в автівці перебував 49-річний Андрій Торгашовов - заступник начальника передавального радіоцентру військової частини супутникового зв'язку № 33790.

Згідно з відкритими даними, військова частина № 33790 - це 89-й центр супутникового зв'язку ЗС Росії.