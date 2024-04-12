У Москві підірвали авто зрадника - експрацівника СБУ Прозорова

Про це повідомляють РИА Новости.

За інформацією російського медіа, невстановлений вибуховий пристрій спрацював під машиною Прозорова.

Помічник експрацівника СБУ стверджує: "Він живий, усе у нього добре. Працювати буде далі".

Згодом ЗМІ РФ повідомив, що Прозоров отримав травми руки та ноги після вибуху автівки.

Василь Прозоров обіймав посаду старшого консультанта-експерта в СБУ. З 2014 року працював у штабі антитерористичного центру Служби безпеки. Згодом зрадник втік до Росії, а 25 березня 2019 року дав пресконференцію російським ЗМІ. Там він розповів, що з квітня 2014 "добровільно з ідеологічних мотивів сприяв РФ у отриманні інформації".

Служба безпеки України в день пресконференції відреагувала на виступ Прозорова.

"Пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю і військовою присягою, знайшовши в ФСБ РФ "гідних" людей. Але ця потвора має пам’ятати долю Юди. Справа лише часу", - зазначили в СБУ.