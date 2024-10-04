Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У МВФ назвали терміни ухвалення рішення про $1,1 млрд Україні

У МВФ назвали терміни ухвалення рішення про $1,1 млрд Україні

Катерина Ганжа
4 жовтня, 2024 п'ятниця
10:48
Світ МВФ

Рада директорів МВФ розгляне питання щодо виділення траншу для України $1,1 млрд. Рішення ухвалять до осінніх зустрічей МВФ та Світового банку, які заплановані на 21-26 жовтня

Зміст

Про це повідомила директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак на брифінгу у Вашингтоні.

Як розповіла Козак, 10 вересня співробітники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу про п'ятий огляд.

"Відповідно до угоди про EFF, за умови схвалення нашою Радою директорів Україна отримає доступ до 1,1 млрд доларів. Очікується, що рада розгляне п'ятий огляд до щорічних засідань", - сказала вона.

За її словами, на момент четвертого огляду програми дефіцит фінансування України на 2025 рік прогнозувався на рівні майже $26 млрд.

"І наш персонал і наша команда перебувають у процесі оновлення цих прогнозів у рамках п'ятого огляду, який іде зараз", - додала Козак.

  • Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд програми EFF на $15,6 млрд. У разі її схвалення Київ може отримати близько $1,1 млрд.
Теги:
Україна
МВФ
Економіка
Читайте також:
Вугледар, Донецька область
Автор Влад Дідусь
1 жовтня, 2024 вiвторок
DeepState написав про захоплення Вугледару росіянами. У 72-й бригаді ЗСУ спростували
Еммануель Макрон
Автор Катерина Ганжа
3 жовтня, 2024 четвер
"Ми в небезпеці": Макрон закликав терміново реформувати модель економічного зростання Євросоюзу
речник Держдепу США Метью Міллер
Автор Ольга Бабишена
3 жовтня, 2024 четвер
У Держдепі США відреагували на інформацію про розстріл українських військовополонених
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 45.33
    Продаж 45.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
4 жовтня
10:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
Щонайменше 177 українців загинули в російському полоні, а Зеленський заявив, що Захід "затягує" з постачанням далекобійного озброєння. Акценти світових ЗМІ 4 жовтня
10:42
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня
Росіяни спробують знову реалізувати стратегію флангового оточення: Згурець про ситуацію навколо Селидового
10:33
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
Сили оборони України уразили нафтобазу у Воронезькій області
10:31
Затримання агента російського ГРУ
Допомагав окупантам прориватися до Покровська: СБУ затримала агента російського ГРУ
10:28
В Енергодарі підірвали автомобіль з окупаційним начальником охорони ЗАЕС, - ГУР
10:09
Гаубиця Caesar
Україна отримає 12 САУ від виробника гаубиць Caesar
10:03
евакуація
Рятувальники групи "Фенікс" евакуювали 14 людей з-під обстрілів на Покровському напрямку
10:03
OPINION
Галичина чи Східна Малопольща?
10:01
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня
Ворог частково змінив тактику: у бригаді НГУ "Кара-Даг" розповіли про ситуацію на Покровському напрямку
10:00
Контрабанда сигарет у цистернах
Контрабанда сигарет у цистернах: БЕБ оголосило підозри фігурантам справи
09:36
Вибух
Окупанти обстріляли шість громад на Сумщині: травмовано одну людину
09:29
сили ППО
Українська ППО збила 9 із 19 "шахедів" у ніч на 4 жовтня
09:20
Київ
Російські дрони пошкодили підприємство на Кіровоградщині: поранено працівника
09:05
Ексклюзив
хасиди-паломники в Умані
Вулиця з платним входом: у мерії Умані розповіли, скільки туристичного збору планують отримати зі святкування Рош га-Шана
09:04
Херсонська область
Через російські обстріли на Херсонщині минулої доби загинула людина, ще чотирьох поранено
09:03
окупанти
На Донеччині російська армія 3 жовтня вбила двох цивільних і двох поранила
08:45
ФСБ
У Новосибірську спалили обласне управління ФСБ
08:36
Оновлено
на фото ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксували 142 боєзіткнення: де ворог штурмував найбільше
08:14
Cybertruck
Tesla відкликає понад 27 тис. автомобілів Cybertruck через несправності
08:14
OpenAI
OpenAI залучила $6,6 млрд від інвесторів: тепер компанію оцінюють у $157 млрд
08:05
OPINION
Армія має перестати бути "тюрмою для героїв"
07:40
Війна з Росією, ЗСУ
За минулу добу Росія втратила 1230 військових, 15 танків та 59 артсистем
07:37
У Пермському краї РФ горить нафтобаза: пожежа охопила 10 тис. кв. м
07:27
боєприпаси 155 мм
Україна і Чехія спільно вироблятимуть артилерійські снаряди калібру 155 мм
07:17
ХАМАС напав на Ізраїль
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію лідера ХАМАСу на Західному березі Йордану
07:02
Сербія
Сербія не блокує роспропаганду RT: "Репортери без кордонів" просять ЄС вжити заходів
06:55
Антон Дробович
Ексгумація жертв Волинської трагедії: Інститут нацпам’яті не отримував офіційних звернень від Польщі
06:39
насильство
В Україні зареєстрували на 80% більше випадків домашнього насильства, ніж торік, - Офіс генпрокурора
06:32
айтішнік it хакер
Мін'юст США вилучає пов'язані російською розвідкою інтернет-домени, що використовувалися для шахрайства
06:28
Україна в Гаазі: трибунал має зобов'язати Росію демонтувати Керченський міст
06:00
Анонс
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 9-го туру
05:02
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну безпілотниками: у Києві та Одесі лунали вибухи
04:04
Кирило Буданов
"Нам неприємні політичні інтриги": футбольні ультрас виступили проти можливого звільнення Буданова
03:32
Торецьк, Донеччина, війна
Росіяни мають успіхи у Торецьку, - DeepState
02:44
Інфографіка
Микола Шапаренко (праворуч), Гоффенгайм - Динамо
Ліга Європи: який вигляд має таблиця після 2-го туру. Де "Динамо"
01:55
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
"На**й Усика": Фʼюрі вилаявся на українського боксера та його команду напередодні реваншу
01:00
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин пригрозив ядерною зброєю, якщо хтось нападе на Північну Корею
00:31
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Асист Мудрика допоміг "Челсі" перемогти "Гент" у Лізі конференцій
00:24
Австрія
У Відні протестували проти приходу ультраправих в уряд
2024, четвер
3 жовтня
23:53
Пентагон
"Означатиме втягування у війну в інший спосіб": у Пентагоні прокоментували прохання України щодо участі НАТО у відбитті повітряних атак РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV