У МВФ назвали терміни ухвалення рішення про $1,1 млрд Україні
Рада директорів МВФ розгляне питання щодо виділення траншу для України $1,1 млрд. Рішення ухвалять до осінніх зустрічей МВФ та Світового банку, які заплановані на 21-26 жовтня
Про це повідомила директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак на брифінгу у Вашингтоні.
Як розповіла Козак, 10 вересня співробітники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу про п'ятий огляд.
"Відповідно до угоди про EFF, за умови схвалення нашою Радою директорів Україна отримає доступ до 1,1 млрд доларів. Очікується, що рада розгляне п'ятий огляд до щорічних засідань", - сказала вона.
За її словами, на момент четвертого огляду програми дефіцит фінансування України на 2025 рік прогнозувався на рівні майже $26 млрд.
"І наш персонал і наша команда перебувають у процесі оновлення цих прогнозів у рамках п'ятого огляду, який іде зараз", - додала Козак.
- Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд програми EFF на $15,6 млрд. У разі її схвалення Київ може отримати близько $1,1 млрд.
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