У НАТО пропонують створити "банк" на випадок президентства Трампа: для чого саме

Про це повідомляє The Guardian.

Так, проєкт "Нова дипломатія", консультантом якого є сер Девід Меннінг, колишній посол Великобританії у Вашингтоні, та Фонд Фрідріха Еберта, пов'язаний із Соціал-демократичною партією (СДП) канцлера Олафа Шольца, підготували звіт щодо створення банку НАТО у разі обрання президентом Дональда Трампа.

Зазначається, що країнам ЄС доведеться визнати реальність того, що, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах наступного місяця, він може швидко скоротити витрати США на оборону в Європі, спробувати нав'язати Україні мирну угоду, яка залишить частину її території в руках Росії, та навіть повністю вийти із НАТО.

У звіті йдеться, що такі кроки мали б величезні наслідки для обміну розвідданими та життєздатності статті 5, важливого положення про колективну самооборону НАТО.

Тому, щоб пом'якшити наслідки другого президентства Трампа, країни НАТО повинні підтримати створення союзної багатосторонньої кредитної установи на практиці банку НАТО. Це могло б "заощадити країнам мільйони на закупівлі необхідного обладнання, запропонувати низькі відсоткові ставки за кредитами членам альянсу та запровадити нову лінію фінансування з більш тривалими термінами погашення.