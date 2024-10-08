Трамп скоротив відставання від Гарріс до 3%, - Reuters
Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа в опитуваннях: 46% проти 43%. Таким чином, розрив між ними скоротився з 6% до 3%
Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.
"Демократка Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа з мінімальними трьома відсотковими пунктами – 46% проти 43%", - йдеться в матеріалі.
Водночас зазначено: відповідно до попереднього опитування за 20-23 вересня, Трамп відставав від Гарріс на 6 відсоткових пунктів.
За словами респондентів, економіка є головною проблемою, з якою стикаються Сполучені Штати. 44% опитаних вважають, що колишній президент має кращий підхід до проблеми "вартості життя", коли про Гарріс так думають 38%.
Серед низки економічних питань, які має вирішити майбутній президент, вартість життя на думку 70% респондентів є найважливішою, коли менше виборців обрали ринок праці, податки чи покращення особистого фінансового становища.
Трамп в останніх сферах мав більшу підтримку, однак Гарріс лідирує у питанні подолання розриву між заможними та пересічними американцями: 42% до 35%.
Водночас 53% опитаних виборців погодилися з тим, що "мігранти, які перебувають у країні нелегально, становлять небезпеку для громадської безпеки", коли твердження не підтримує 41%. У матеріалі додають: у травневому опитуванні 45% респондентів погодилися із зазначеною думкою, а 46% - ні.
Похибка в опитуванні становить 3%.
- За даними The Hill, Гарріс і Трамп розпочали жовтень, маючи однакову підтримку серед виборців. Згідно з їх інформацією, у Пенсильванії Трамп випереджає Гарріс на 0,6%.
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