У німецькому Лейпцигу загорілося оглядове колесо: постраждали понад 30 людей
На фестивалі у німецькому місті Лейпциг 17 серпня сталася аварія на оглядовому колесі, через що почалася пожежа. Внаслідок інциденту постраждали понад 30 відвідувачів
Про це пише Spiegel.
Зазначається, що внаслідок несправності атракціону загорілися дві гондоли на оглядовому колесі Ферріса.
За даними лейпцизької поліції, внаслідок події постраждали понад 30 людей, їм надали медичну допомогу та доправили до лікарні.
Майже усі потерпілі отримали легкі травми від димового газу. Проте як повідомив керівник оперативного відділу німецького Червоного Хреста, також є двоє важкопоранених - вони у серйозному стані. Обійшлося без жертв.
Представник пожежної служби повідомив агентству новин dpa, що зараз ситуація під контролем. Причини події з'ясовуються.
Дві гондоли на оглядовому колесі повністю згоріли. Після цього було оголошено, що фестиваль буде продовжено.
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