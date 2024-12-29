У Норвегії пасажирський літак здійснив аварійну посадку після "гучного удару"
28 грудня пасажирський літак, який прямував з Осло до Амстердама, здійснив аварійну посадку в норвезькому аеропорту Торп після повідомлення про гідравлічну несправність
Про це повідомляє VG.
Зазначається, ніхто зі 182 людей на борту не постраждав, а згодом усіх пасажирів мали відправити у Гардермуен, де розмістили їх у готелі.
Літак під час заходу на посадку злетів зі злітно-посадкової смуги і з'їхав на траву поруч. Згідно з записом радіостанції літака, пілоти втратили керування.
"Після приземлення ми не впоралися з керуванням, літак повернув праворуч, і ми не змогли його зупинити", – сказав один із пілотів по бортовій рації.
Диспетчерська вежа також повідомила, що з лівого двигуна спостерігався дим і пілоти попросили, щоб пожежна команда була готова до приземлення.
"Помічено дим з їхнього лівого двигуна, тож просто тримайтеся", — йшлося в повідомленні з вежі.
Про подію повідомили Національну комісію з питань аварій. Аеропорт Торп був закритий для подальших вильотів 28 грудня, оскільки літак частково застряг на злітно-посадковій смузі.
Авіакомпанія KLM заявила, що літак був направлений в аеропорт Сандефіорд після того, як був зареєстрований "гучний удар". Прессекретар KLM сказав, що компанія співпрацює з владою, але поки рано говорити що-небудь про причину звуку.
Пасажирка літака Селіна Солстад Говік була на борту літака, вона прямувала додому в Нідерланди, де працює і навчається. Вона розповіла, що почула гучний удар, коли літак злетів, і була здивована, коли екіпаж сказав, що пасажирам заборонено відстібати ремені безпеки.
- В аеропорту "Муан" на південному заході Південної Кореї під час посадки 29 грудня розбився літак зі 181 людиною на борту. Більшість пасажирів та екіпажу загинула.
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