У Новоросійську оголосили надзвичайний стан у зв'язку з масштабною лісовою пожежею
У неділю, 14 липня, у Новоросійську спалахнув лісовий масив "Суха щілина": в місті оголошено надзвичайний стан
Про це повідомив мер Новоросійська Андрій Кравченко.
За його словами, об 11:45 надійшло повідомлення про те, що спалахнула суха трава та дерева у районі бази відпочинку "Романтик". Через вітер пожежа перекинулась на ще одну базу. Звідти почали евакуювати людей.
О 15:59 Кравченко заявив, що в місті оголошено надзвичайний стан.
Для гасіння пожежі довелося залучити надзвичайників із Анапи та Геленджика. Зокрема з Геленджика прибув пожежний вертоліт.
Станом на 17:39 відомо, що пожежа поширилась на 22 га.
"Вогонь поширюється вгору по хребту, гасіння ускладнюється сильними поривами вітру з різкими змінами напрямку", - написав Кравченко.
Для гасіння підключили вертоліт Ка-32.
- 5 квітня в російському Орську Оренбурзької області прорвало дамбу у двох місцях. Влада закликала людей терміново евакуюватися, під загрозою опинились тисячі житлових будинків.
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