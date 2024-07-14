У Новоросійську оголосили надзвичайний стан у зв'язку з масштабною лісовою пожежею

Про це повідомив мер Новоросійська Андрій Кравченко.

За його словами, об 11:45 надійшло повідомлення про те, що спалахнула суха трава та дерева у районі бази відпочинку "Романтик". Через вітер пожежа перекинулась на ще одну базу. Звідти почали евакуювати людей.

О 15:59 Кравченко заявив, що в місті оголошено надзвичайний стан.

Для гасіння пожежі довелося залучити надзвичайників із Анапи та Геленджика. Зокрема з Геленджика прибув пожежний вертоліт.

Станом на 17:39 відомо, що пожежа поширилась на 22 га.

"Вогонь поширюється вгору по хребту, гасіння ускладнюється сильними поривами вітру з різкими змінами напрямку", - написав Кравченко.

Для гасіння підключили вертоліт Ка-32.