В російському Орську прорвало дамбу, тисячам будинків загрожує підтоплення

Про прорив дамби повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією Telegram-каналу Baza, прорив зафіксували о 22:18 за місцевим часом. Жителів найближчих районів евакуюють.

Станом на 21:00 за київським часом відомо, що евакуювали близько 3 тис. осіб. Деякі люди залишаються у підтоплених будинків, а хтось намагається сховатись у домівках, які розташовані на височині.

Про загрозу прориву дамби в Орську Оренбурзької області було відомо напередодні. Державне пропагандистське медіа ТАСС повідомляло, що в зоні небезпеки понад 4 тис. будинків.