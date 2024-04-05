В російському Орську прорвало дамбу, тисячам будинків загрожує підтоплення
Ввечері п'ятниці, 5 квітня, в російському Орську Оренбурзької області прорвало дамбу
Про прорив дамби повідомляють російські ЗМІ.
За інформацією Telegram-каналу Baza, прорив зафіксували о 22:18 за місцевим часом. Жителів найближчих районів евакуюють.
Станом на 21:00 за київським часом відомо, що евакуювали близько 3 тис. осіб. Деякі люди залишаються у підтоплених будинків, а хтось намагається сховатись у домівках, які розташовані на височині.
Про загрозу прориву дамби в Орську Оренбурзької області було відомо напередодні. Державне пропагандистське медіа ТАСС повідомляло, що в зоні небезпеки понад 4 тис. будинків.
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