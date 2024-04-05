Вибухи прогриміли в районі аеродрому "Морозовськ". Росіяни заявили про масовану атаку БПЛА
У ніч з 4 на 5 квітня безпілотники атакували Морозовський район Ростовської області
Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
За словами Голубєва, російська ППО нібито відбиває масовану атаку БПЛА на Морозовський район. Інших подробиць, станом на 2:00, російська влада не розголошує.
Перші вибухи почали лунати близько опівночі. Місцеві повідомляють про вибухи, безпілотники нібито атакують аеродром "Морозовськ". За інформацією з відкритих джерел, тут базуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.
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