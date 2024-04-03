У Росії заявили про нібито збиття БПЛА над Курськом: місцеві пабліки повідомляють про масштабну пожежу

Про це повідомляють губернатор Курської області Роман Старовойт, Телеграм "Типичный Курск", Міноборони РФ.

За словами Старовойта, у небі над Курським і Жовтневим районами начебто був збитий безпілотник. Пізніше губернатор заявив про ще один ліквідований БПЛА, а згодом ще про два. Загалом росіяни заявляють про нібито 4 збитих дрони.

Мер Курська заявив, що у місті через збиття безпілотників пошкоджено будинки.

На відео, яке виклали місцеві мешканці, видно масштабну пожежу.