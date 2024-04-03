У Росії заявили про нібито збиття БПЛА над Курськом: місцеві пабліки повідомляють про масштабну пожежу
Ввечері 2 квітня у Росії заявили, що їхня ППО нібито збила 4 безпілотники над Курськом. Після цього місцеві телеграм-канали поширили інформацію про масштабну пожежу за містом
Про це повідомляють губернатор Курської області Роман Старовойт, Телеграм "Типичный Курск", Міноборони РФ.
За словами Старовойта, у небі над Курським і Жовтневим районами начебто був збитий безпілотник. Пізніше губернатор заявив про ще один ліквідований БПЛА, а згодом ще про два. Загалом росіяни заявляють про нібито 4 збитих дрони.
Мер Курська заявив, що у місті через збиття безпілотників пошкоджено будинки.
На відео, яке виклали місцеві мешканці, видно масштабну пожежу.
- Російські війська формують мобільні вогневі групи для протидії українським безпілотникам, але найближчим часом їм буде важко розгорнути їх у необхідному масштабі.
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