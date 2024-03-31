ISW: РФ не здатна належним чином захиститися від атак українських БПЛА

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські військові формують мобільні вогневі групи у складі невизначених загальновійськових армій та армій ВПС і ППО для боротьби з безпілотниками.

В армії РФ планують оснастити нові вогневі групи тепловізорами, системами РЕБ та кулеметами, встановленими на пікапах. Водночас інформація про місце розміщення груп, їх розмір та ешелон не розголошується.

Аналітики ISW зазначають, що російські військові, зокрема, стикаються із загрозою українських безпілотників як на окупованих територіях України, так і в Росії - на нафтопереробних заводах та інших об’єктах критичної інфраструктури, що підтримують військові зусилля РФ. Незрозуміло, чи вдасться цим мобільним групам захистити територію, на яку націлені українські дрони, йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що опис російських мобільних вогневих груп подібний до українських тактичних мобільних вогневих груп, які Україна почала масово розгортати навесні минулого року для захисту від регулярних атак безпілотників типу Shahed-136/131.



"Українські сили вже давно завдають ударів з безпілотників по російських цілях в окупованій Україні, і рішення російського військового командування сформувати мобільні вогневі групи, ймовірно, є відповіддю на нещодавню інтенсифікацію ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах у лютому та березні", - вважають експерти Інституту.

У звіті додали, що російським військам, імовірно, важко правильно розгорнути системи ППО ближнього радіуса дії вздовж очікуваних векторів польотів українських БпЛА, тоді як російські військові, схоже, навіть не змогли прикрити важливі потенційні цілі в добре захищених районах РФ.

"Масове розгортання мобільних вогневих груп по всій території західної Росії може створити подібні проблеми для російських сил, оскільки російські військові можуть бути не в змозі розмістити групи в достатньому масштабі", – підсумували в ISW.