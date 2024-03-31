У Білгороді та області заявляють про нібито збиття "повітряних цілей": буцімто була пожежа та постраждалий

Про це повідомляє губернатор Білгородської області РФ Вячеслав Гладков.

"Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО – збито 10 повітряних цілей на підльоті до міста", - написав він.

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За його словами, попередньо нібито одна жінка постраждала, в будинку якої спалахнула пожежа.

"У неї опік руки другого ступеня, швидкою бригадою була надана необхідна допомога на місці. Госпіталізація не знадобилася", - додав Гладков.

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Він зазначив, що у Білгороді буцімто внаслідок повітряної атаки вибито вікна в одній квартирі багатоквартирного будинку, пошкоджено 18 приватних житлових домоволодінь, у двох з яких сталося загоряння. Каже також, що нібито осколками посічено три автомобілі та є пошкодження на лінії електропостачання та подачі холодного водопостачання.

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У Білгородському районі у селищі Майський начебто є різні руйнування у двох приватних будинках, а також пошкоджено автомобіль. У селищі Дубове в одному приватному домоволодінні буцімто вибито вікна, посічено фасад та паркан, а у селі Таврове посічено паркан приватного будинку.

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