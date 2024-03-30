У деяких районах Білгородщини школи перевели на дистанційне навчання
Увечері 29 березня влада російського Білгорода провела засідання Оперативного штабу. Так, дітей у школах переведуть на дистанційне навчання через нібито обстріли
Про це повідомляє губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков.
"Найголовніше - дистанційне навчання в четвертій чверті у школах у дітей прикордонних муніципалітетів плюс Бєлгород, плюс Яковлевський міський округ. На всіх інших територіях Бєлгородської області, як і було раніше, очне навчання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у 30-кілометровій зоні від державного кордону проводити заняття в гуртках і секціях неможливо.
Також торговельним центрам, щоб відкритися, обов'язково потрібно "мати цегляну кладку, бути заклеєним плівкою, навчити персонал наданню першої медичної допомоги".
- У ніч проти 29 березня Росія звинуватила Україну у нібито атаці Білгорода та області. У регіоні буцімто працювала російська ППО - знищено близько 15 снарядів РСЗВ Vampire.
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