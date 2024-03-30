У деяких районах Білгородщини школи перевели на дистанційне навчання

Про це повідомляє губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков.

"Найголовніше - дистанційне навчання в четвертій чверті у школах у дітей прикордонних муніципалітетів плюс Бєлгород, плюс Яковлевський міський округ. На всіх інших територіях Бєлгородської області, як і було раніше, очне навчання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 30-кілометровій зоні від державного кордону проводити заняття в гуртках і секціях неможливо.

Також торговельним центрам, щоб відкритися, обов'язково потрібно "мати цегляну кладку, бути заклеєним плівкою, навчити персонал наданню першої медичної допомоги".