У РФ заявили про збиття 15 снарядів РСЗВ Vampire над Білгородом та областю: нібито є пошкодження
У ніч проти 29 березня Росія звинуватила Україну у нібито атаці Білгорода та області. У регіоні буцімто працювала російська ППО - знищено близько 15 снарядів РСЗВ Vampire
Про це повідомляє губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков.
"Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО - збито 15 повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав він.
Зазначається, що у Білгороді нібито вибиті вікна у деяких багатоповерхівках, в одному з будинків осколки снаряда сильно пошкодили балкон однієї квартири. Також, за даними губернатора, пошкоджено скління у "Білгород Арені" та гімназії.
За словами Гладкова, у Білгородському районі після відбиття повітряної атаки у селищі Дубове в одному приватному будинку посічено покрівлю, пошкоджена автівка.
Пізніше російське міністерство оборони уточнило, що на Білгородщині було знищено 15 снарядів реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire.
- 27 березня російське міністерство оборони заявило про нібито знищення 18 снарядів РСЗВ Vampire над Білгородською областю. Губернатор каже про буцімто постраждалого.
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