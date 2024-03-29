У РФ заявили про збиття 15 снарядів РСЗВ Vampire над Білгородом та областю: нібито є пошкодження

Про це повідомляє губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков.

"Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО - збито 15 повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав він.

Зазначається, що у Білгороді нібито вибиті вікна у деяких багатоповерхівках, в одному з будинків осколки снаряда сильно пошкодили балкон однієї квартири. Також, за даними губернатора, пошкоджено скління у "Білгород Арені" та гімназії.

За словами Гладкова, у Білгородському районі після відбиття повітряної атаки у селищі Дубове в одному приватному будинку посічено покрівлю, пошкоджена автівка.

Пізніше російське міністерство оборони уточнило, що на Білгородщині було знищено 15 снарядів реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire.