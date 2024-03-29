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Головна ППО У РФ заявили про збиття 15 снарядів РСЗВ Vampire над Білгородом та областю: нібито є пошкодження
Оновлено

У РФ заявили про збиття 15 снарядів РСЗВ Vampire над Білгородом та областю: нібито є пошкодження

29 березня, 2024 п'ятниця
06:29
ППО Бєлгород

У ніч проти 29 березня Росія звинуватила Україну у нібито атаці Білгорода та області. У регіоні буцімто працювала російська ППО - знищено близько 15 снарядів РСЗВ Vampire

Про це повідомляє губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков.

"Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО - збито 15 повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав він.

Зазначається, що у Білгороді нібито вибиті вікна у деяких багатоповерхівках, в одному з будинків осколки снаряда сильно пошкодили балкон однієї квартири. Також, за даними губернатора, пошкоджено скління у "Білгород Арені" та гімназії.

За словами Гладкова, у Білгородському районі після відбиття повітряної атаки у селищі Дубове в одному приватному будинку посічено покрівлю, пошкоджена автівка.

Пізніше російське міністерство оборони уточнило, що на Білгородщині було знищено 15 снарядів реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire.

  • 27 березня російське міністерство оборони заявило про нібито знищення 18 снарядів РСЗВ Vampire над Білгородською областю. Губернатор каже про буцімто постраждалого.
Теги:
Росія
Війна з Росією
безпілотник
Білгород
ракетний удар
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