Росіяни повідомляють, начебто збили 18 повітряних цілей на підльоті до Білгорода
У Росії заявили, що їхня ППО нібито збила 18 повітряних цілей на підльоті до Білгорода. Росіяни пишуть, що буцімто є постраждалий
Про це повідомляє губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.
За його словами, над Білгородом та Білгородським районом начебто спрацювала система ППО й збила 18 повітряних цілей на підльоті до міста.
У РФ також заявили, що буцімто є один потерпілий чоловік з осколковими пораненнями попереку.
Гладков також поінформував, що у Білгородському районі російська ППО нібито відбила повітряну атаку у селищі Дубове, де, за його словами, посічені вікна у двох квартирах багатоквартирного будинку, різні пошкодження виявлено у 9 приватних домоволодіннях, а також посічено 6 автомобілів.
"У селі Таврове пошкоджено покрівлі двох приватних домоволодінь та два автомобілі. У селі Микільське пробито покрівлю одного приватного домоволодіння. Усі оперативні служби працюють на місцях. Обхід території буде продовжено у світлий час доби", - додав губернатор Білгородської області РФ.
- 24 березня росіяни заявили про нібито атаку, зокрема й безпілотника, на села у Білгородській області. Кажуть, буцімто є двоє постраждалих.
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