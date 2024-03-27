Росіяни повідомляють, начебто збили 18 повітряних цілей на підльоті до Білгорода

Про це повідомляє губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

За його словами, над Білгородом та Білгородським районом начебто спрацювала система ППО й збила 18 повітряних цілей на підльоті до міста.

У РФ також заявили, що буцімто є один потерпілий чоловік з осколковими пораненнями попереку.

Гладков також поінформував, що у Білгородському районі російська ППО нібито відбила повітряну атаку у селищі Дубове, де, за його словами, посічені вікна у двох квартирах багатоквартирного будинку, різні пошкодження виявлено у 9 приватних домоволодіннях, а також посічено 6 автомобілів.

"У селі Таврове пошкоджено покрівлі двох приватних домоволодінь та два автомобілі. У селі Микільське пробито покрівлю одного приватного домоволодіння. Усі оперативні служби працюють на місцях. Обхід території буде продовжено у світлий час доби", - додав губернатор Білгородської області РФ.