У Росії заявляють про нібито атаку БПЛА на Білгородську область: можливо, є поранені

Про це повідомив губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

За його словами, начебто відбувся обстріл околиці села Муром Шебекинського міського округу.

"Є один постраждалий – чоловік у момент прильоту снаряда був на вулиці, у саду. У потерпілого осколкові поранення голови, нижніх кінцівок та поперекової області. Бригадою швидкої його доставили до міської лікарні №2, вся необхідна медична допомога надається", - написав Гладков.

Він також стверджує, що пошкоджено покрівлю хозпобудови.

Згодом губернатор заявив, що село Цапівка Борисівського району також буцімто зазнало атаки безпілотника. За його словами, БПЛА скинув вибухівку на автомобіль, в результаті чого нібито постраждав водій сільськогосподарського підприємства.

"На момент повітряної атаки він розвантажував машину. У чоловіка осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Швидкою бригадою його доставлено до міської лікарні №2, вся необхідна медична допомога надається", - додав Гладков.