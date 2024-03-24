У Росії заявляють про нібито атаку БПЛА на Білгородську область: можливо, є поранені
24 березня росіяни заявили про нібито атаку, зокрема й безпілотника, на села у Білгородській області. Кажуть, буцімто є двоє постраждалих
Про це повідомив губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.
За його словами, начебто відбувся обстріл околиці села Муром Шебекинського міського округу.
"Є один постраждалий – чоловік у момент прильоту снаряда був на вулиці, у саду. У потерпілого осколкові поранення голови, нижніх кінцівок та поперекової області. Бригадою швидкої його доставили до міської лікарні №2, вся необхідна медична допомога надається", - написав Гладков.
Він також стверджує, що пошкоджено покрівлю хозпобудови.
Згодом губернатор заявив, що село Цапівка Борисівського району також буцімто зазнало атаки безпілотника. За його словами, БПЛА скинув вибухівку на автомобіль, в результаті чого нібито постраждав водій сільськогосподарського підприємства.
"На момент повітряної атаки він розвантажував машину. У чоловіка осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Швидкою бригадою його доставлено до міської лікарні №2, вся необхідна медична допомога надається", - додав Гладков.
- Жителі Новокуйбишевська Самарської області повідомляли про пожежу у районі нафтозаводу Роснафти після удару безпілотника. Українська розвідка заявила про "інцидент".
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