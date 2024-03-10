У Петербурзі горить кілометровий ангар

Про це повідомляє "Фонтанка".

Пожежа триває на Волхонському шосе - на території виробничої зони Горєлово в Ленінградській області. Там горить кілометровий ангар.

Фото: Фонтанка.ру

За словами видання, міністерство надзвичайних ситуацій Росії повідомило, що на місці пожежі працюють 75 спеціалістів, які використовують 21 одиницю техніки.

Відомо про двох постраждалих, які наразі госпіталізовані.

Очевидець розповів виданню, що у повітрі не відчувається палаючих хімікатів, проте запах від пожежі "неприємний, але не різкий".

Фото: Фонтанка.ру

Фото: Фонтанка.ру