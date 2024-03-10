У Петербурзі горить кілометровий ангар
У російському Санкт-Петербурзі сталася пожежа - горить ангар площею 1 тис. кв. метрів. Відомо про госпіталізацію двох осіб
Про це повідомляє "Фонтанка".
Пожежа триває на Волхонському шосе - на території виробничої зони Горєлово в Ленінградській області. Там горить кілометровий ангар.
Фото: Фонтанка.руЗа словами видання, міністерство надзвичайних ситуацій Росії повідомило, що на місці пожежі працюють 75 спеціалістів, які використовують 21 одиницю техніки.
Відомо про двох постраждалих, які наразі госпіталізовані.
Очевидець розповів виданню, що у повітрі не відчувається палаючих хімікатів, проте запах від пожежі "неприємний, але не різкий".
Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру
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