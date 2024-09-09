У Підмосков'ї розбився російський літак Ан-2: екіпаж загинув

Про це повідомляє російське агентство ТАСС і телеграм-канал "112".

Як розповіли ЗМІ в екстрених службах, літак Ан-2 здійснював тренувальний політ і належав аероклубу "Ватуліно".

Він зазнав аварії у районі аеродрому біля селища Ватуліне Рузького міського округу Московської області. На борту перебували двоє людей - пілоти. Попередньо, обидва загинули.

Зазначається, що внаслідок аварії пожежі не сталося, на землі жертв і руйнувань немає.



Телеграм-канал "112" опублікував перше фото з місця аварії літака-амфібії "Алекс-251" у Підмосков'ї.

Фото: тг-канал "112"