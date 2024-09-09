У Підмосков'ї розбився російський літак Ан-2: екіпаж загинув
У Московській області РФ у понеділок, 9 вересня, під час випробувального польоту впав літак Ан-2. За попередніми даними, весь екіпаж загинув
Про це повідомляє російське агентство ТАСС і телеграм-канал "112".
Як розповіли ЗМІ в екстрених службах, літак Ан-2 здійснював тренувальний політ і належав аероклубу "Ватуліно".
Він зазнав аварії у районі аеродрому біля селища Ватуліне Рузького міського округу Московської області. На борту перебували двоє людей - пілоти. Попередньо, обидва загинули.
Зазначається, що внаслідок аварії пожежі не сталося, на землі жертв і руйнувань немає.
Телеграм-канал "112" опублікував перше фото з місця аварії літака-амфібії "Алекс-251" у Підмосков'ї.
Фото: тг-канал "112"
- На початку минулого року у Ненецькому автономному окрузі РФ літак Ан-2 здійснив жорстку посадку за 10 км від селища Каратайка. Тоді також загинули 2 людини.
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