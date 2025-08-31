У підмосковній Балашисі палає хімзавод: чорний дим накрив місто, мешканці скаржаться на гар
У підмосковній Балашисі вранці 31 серпня спалахнула масштабна пожежа на території місцевого хімічного заводу
Про інцидент повідомляють місцеві телеграм-канали.
З осередку займання здійнялися клуби густого чорного диму, який накрив місто й відчутно поширив запах гару.
Спершу загоряння виникло на складі підприємства, однак згодом вогонь охопив і сусідні будівлі. Наразі рятувальники намагаються загасити вже два об’єкти. Для гасіння задіяно не лише наземні сили, а й вертоліт.
Місцеві мешканці скаржаться на нестерпний запах, а чорний дим видно навіть у навколишніх населених пунктах.
За даними російських служб, до ліквідації пожежі залучено понад 80 працівників МНС. Полум’я охопило щонайменше 4 тисячі квадратних метрів.
Російські пабліки зазначають, що приборкати вогонь поки не вдається: заважає сильне задимлення та щільне завантаження виробничих приміщень.
- Сили оборони України поцілили по станції в РФ, що перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ.
