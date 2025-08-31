У підмосковній Балашисі палає хімзавод: чорний дим накрив місто, мешканці скаржаться на гар

Про інцидент повідомляють місцеві телеграм-канали.

З осередку займання здійнялися клуби густого чорного диму, який накрив місто й відчутно поширив запах гару.

Спершу загоряння виникло на складі підприємства, однак згодом вогонь охопив і сусідні будівлі. Наразі рятувальники намагаються загасити вже два об’єкти. Для гасіння задіяно не лише наземні сили, а й вертоліт.

Місцеві мешканці скаржаться на нестерпний запах, а чорний дим видно навіть у навколишніх населених пунктах.

За даними російських служб, до ліквідації пожежі залучено понад 80 працівників МНС. Полум’я охопило щонайменше 4 тисячі квадратних метрів.

Російські пабліки зазначають, що приборкати вогонь поки не вдається: заважає сильне задимлення та щільне завантаження виробничих приміщень.