ЗСУ вночі 29 серпня уразили обʼєкт у Брянській області, що забезпечує окупантів пальним

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони України вночі проти 29 серпня завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачування цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік.

Стратегічний об'єкт Росії уразили підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України. На території об’єкта зафіксували пожежу. Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей, та змушення загарбників припинити агресивну війну проти України", - додали в Генштабі.