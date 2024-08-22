У Польщі біля кордону виявили повітряну кулю з російськими надписами

Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що невідомий предмет виявили у лісі біля Ожехува в гміні Добре Місто.

За словами журналістів, ймовірно, це повітряна куля з Росії. У Вармінсько-Мазурському воєводстві цього року неодноразово знаходили подібні предмети.

"Ми вас заспокоюємо, швидше за все, це метеорологічна куля", - сказав речник Оперативного командування збройних сил підполковник Яцек Горишевський.