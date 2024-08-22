У Польщі біля кордону виявили повітряну кулю з російськими надписами
Увечері 21 серпня в польському місті Ожехово біля кордону з Калінінградською областю знайшли, ймовірно, повітряну кулю з надписами російською мовою
Про це повідомляє RMF FM.
Зазначається, що невідомий предмет виявили у лісі біля Ожехува в гміні Добре Місто.
За словами журналістів, ймовірно, це повітряна куля з Росії. У Вармінсько-Мазурському воєводстві цього року неодноразово знаходили подібні предмети.
"Ми вас заспокоюємо, швидше за все, це метеорологічна куля", - сказав речник Оперативного командування збройних сил підполковник Яцек Горишевський.
- У вівторок, 20 серпня, у Румунії на березі Дунаю в районі ймовірного падіння уламків БПЛА, запущених Росією по Україні, виявили нові речові докази.
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