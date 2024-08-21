Румунія знову виявила біля кордону з Україною уламки російських дронів

Про це повідомляє Міноборони Румунії.

"У районі поблизу міста Периправа, повіт Тулча, позначеного як можлива зона ураження елементами безпілотників, слідчо-оперативна група вилучила з місця події речові докази для проведення експертизи відповідно до законних процедур", - йдеться у повідомленні.

Речові докази знайшли в болотистій місцевості без інфраструктури за межами населених пунктів.

Міноборони Румунії також нагадало, що засуджує атаки РФ по українській української цивільній інфраструктурі.

"Ми повторюємо рішуче засудження нападів РФ на деякі цілі та елементи української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", - наголосило відомство.

Міноборони Румунії зазначило, що про ситуацію з російськими атаками повідомляє союзникам у режимі реального часу.