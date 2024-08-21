Румунія знову виявила біля кордону з Україною уламки російських дронів
У вівторок, 20 серпня, у Румунії на березі Дунаю в районі ймовірного падіння уламків БПЛА, запущених Росією по Україні, виявили нові речові докази
Про це повідомляє Міноборони Румунії.
"У районі поблизу міста Периправа, повіт Тулча, позначеного як можлива зона ураження елементами безпілотників, слідчо-оперативна група вилучила з місця події речові докази для проведення експертизи відповідно до законних процедур", - йдеться у повідомленні.
Речові докази знайшли в болотистій місцевості без інфраструктури за межами населених пунктів.
Міноборони Румунії також нагадало, що засуджує атаки РФ по українській української цивільній інфраструктурі.
"Ми повторюємо рішуче засудження нападів РФ на деякі цілі та елементи української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", - наголосило відомство.
Міноборони Румунії зазначило, що про ситуацію з російськими атаками повідомляє союзникам у режимі реального часу.
- Раніше Румунія неодноразово заявляла про падіння на її території уламків російських дронів, запущених по Україні, та викликала через це дипломатичного представника РФ.
- Зокрема 21 червня міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску сказала про загалом 6 інцидентів з російськими дронами з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проте не уточнила подробиць інцидентів.
- Уночі 24 липня жителі північної частини прикордонного Тульчинського повіту отримали сигнал про повітряну тривогу під час атаки РФ на Україну.
- США заявили про готовність допомогти у розслідуванні падіння російських "шахедів" у Румунії.
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