США заявили про готовність допомогти у розслідуванні падіння російських "шахедів" у Румунії
У Державному департаменті США заявили про готовність допомогти Румунії у розслідуванні падіння російських безпілотників на території країни
Про це повідомив речник Держдепу Метью Міллер.
"Я так розумію, що уряд Румунії проводить розслідування з цього приводу. Ми повністю довіряємо цьому розслідуванню вибуху поблизу їхнього кордону з Україною, і ми дякуємо їм за професійне та цілеспрямоване проведення", - заявив Міллер.
За його словами, Сполучені Штати не проводять розслідування, проте готові допомогти Румунії, якщо вона попросить: "Якби вони попросили нас про співпрацю, звичайно, ми були б готові це зробити, але це розслідування, яке вони проводять".
- Так, уночі 24 липня жителі північної частини прикордонного Тульчинського повіту також отримали сигнал про повітряну тривогу.
- Про сьогоднішній інцидент в Румунії також згадували Повітряні сили й румунські ЗМІ.
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