США заявили про готовність допомогти у розслідуванні падіння російських "шахедів" у Румунії

Про це повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

"Я так розумію, що уряд Румунії проводить розслідування з цього приводу. Ми повністю довіряємо цьому розслідуванню вибуху поблизу їхнього кордону з Україною, і ми дякуємо їм за професійне та цілеспрямоване проведення", - заявив Міллер.

За його словами, Сполучені Штати не проводять розслідування, проте готові допомогти Румунії, якщо вона попросить: "Якби вони попросили нас про співпрацю, звичайно, ми були б готові це зробити, але це розслідування, яке вони проводять".