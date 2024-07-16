У Польщі група молодиків напала на підлітка з України: відрізали палець і використали сльозогінний газ
У польському Кракові група юнаків напала із мачете та сльозогінним газом на 17-річного українця і жорстокого його побила. Хлопцю відрубали палець і пробили голову, після цього він потрапив до лікарні
Про це інформують Gazeta Krakowska і yavp.pl.
Зазначається, що інцидент стався ввечері 10 липня. 17-річний хлопець з України разом із п'ятьма знайомими проводив час біля водойми в дільниці.
За словами матері хлопця, близько 21:00 до них підійшли четверо молодих поляків, які почали вимагали цигарки. Коли їх не отримали, то почали поводитися агресивно.
Юнак з України став на захист своїх друзів, зав'язалася бійка, під час якої нападники використали сльозогінний газ та холодну зброю - мачете, яким відрізали один із пальців хлопцю.
Аби врятуватись, він стрибнув у воду. Після цього нападники втекли.
За даними ЗМІ, поліція вже встановила особи зловмисників та затримала їх. Ними виявилися поляки віком 15, 16 та 17 років. Усім трьом висунули звинувачення в причетності до нападу із застосуванням небезпечної зброї.
Як виявилося, старшого з нападників розшукували через те, що він втік із Горлицького молодіжного навчального центру. Під час обшуку квартири, де перебував 17-річний юнак, поліціянти виявили та вилучили предмет, яким, ймовірно, поранили українського підлітка.
Повідомляється, що наразі поранений 17-річний українець перебуває під наглядом медиків, його життю нічого не загрожує.
- Увечері 19 травня у німецькому Дортмунді стався напад з ножем на 15-річного громадянина України, у результаті чого підліток отримав поранення та був госпіталізований.
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