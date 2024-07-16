У Польщі група молодиків напала на підлітка з України: відрізали палець і використали сльозогінний газ

Про це інформують Gazeta Krakowska і yavp.pl.

Зазначається, що інцидент стався ввечері 10 липня. 17-річний хлопець з України разом із п'ятьма знайомими проводив час біля водойми в дільниці.

За словами матері хлопця, близько 21:00 до них підійшли четверо молодих поляків, які почали вимагали цигарки. Коли їх не отримали, то почали поводитися агресивно.

Юнак з України став на захист своїх друзів, зав'язалася бійка, під час якої нападники використали сльозогінний газ та холодну зброю - мачете, яким відрізали один із пальців хлопцю.

Аби врятуватись, він стрибнув у воду. Після цього нападники втекли.

За даними ЗМІ, поліція вже встановила особи зловмисників та затримала їх. Ними виявилися поляки віком 15, 16 та 17 років. Усім трьом висунули звинувачення в причетності до нападу із застосуванням небезпечної зброї.

Як виявилося, старшого з нападників розшукували через те, що він втік із Горлицького молодіжного навчального центру. Під час обшуку квартири, де перебував 17-річний юнак, поліціянти виявили та вилучили предмет, яким, ймовірно, поранили українського підлітка.

Повідомляється, що наразі поранений 17-річний українець перебуває під наглядом медиків, його життю нічого не загрожує.