Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
У Польщі пробуджується націоналізм, - політексперт Розумний
Ексклюзив

У Польщі пробуджується націоналізм, - політексперт Розумний

Євген Козярін
2 жовтня, 2025 четвер
00:00
Світ Розумний

Всі ці інвективи в бік українських націоналістів, вони є наслідком пробудження польського націоналізму в усіх його проявах

Зміст

Таку думку висловив доктор політичних наук, політексперт Максим Розумний в етері Еспресо. 

"Якщо говорити серйозно про те, що відбувається в даному випадку в Польщі на ідеологічному фронті, скажімо так, то очевидно, що базовою якоюсь реальністю є пробудження націоналізму. Як це не дивно, і не парадоксально звучить - всі ці інвективи в бік українських націоналістів, вони є наслідком пробудження, власне, польського націоналізму в усіх його проявах: від економічного націоналізму, коли фури українські зупиняють на кордоні, до ідеологічного націоналізму в його класичних формах пошуку ворогів, пошуку, так би мовити, роз'ятрювання болючих якихось сторінок, якихось ран". - сказав він.

На його думку, такого роду націоналізм є таким дуже вдячним полем для здобуття політичних балів.

"І в Польщі цю копалину вже відкрили - цей ресурс політичного успіху. І, звичайно, що Кароль Навроцький, який на цій хвилі прийшов до влади, звичайно, що від цього ресурсу, від цього інструменту відмовлятися не буде. Власне, польське суспільство сьогодні в тонусі патріотичному, націоналістичному. І це феномен, очевидно, як мінімум, Центральної Європи. Росія хворіє на це давно і надійно. А на Україну вони реагують, як на такий найбільш яскравий подразник", - підсумував Розумний.

Теги:
Україна
Польща
націоналізм
"Вердикт" із Сергієм Руденком
