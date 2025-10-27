У Польщі затримали двох українців, підозрюваних у шпигунстві
У Катовіце поліція затримала двох українців, підозрюваних у співпраці з іноземними розвідувальними службами
Про це пише RMF FM.
Операція стала результатом спільної роботи служби військової контррозвідки, агентства внутрішньої безпеки та окружної прокуратури в Любліні.
Прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський підтвердив, що затриманими були чоловіки 34 та 32 років. Вони, за даними слідства, спеціалізувалися на розвідці військового потенціалу Польщі.
За інформацією правоохоронців, підозрювані встановлювали пристрої для моніторингу критично важливої інфраструктури, зокрема приховані камери вздовж маршрутів транспортування зброї та військового обладнання до України. Крім того, вони збирали дані про польських солдатів.
У затриманих було виявлено велику кількість засобів зв’язку. Обом пред’явлено звинувачення у шпигунстві, що передбачає максимальне покарання до 8 років позбавлення волі. Наступні 3 місяці вони проведуть під вартою.
- 21 жовтня у Польщі затримали вісьмох людей за підозрою у підготовці актів диверсій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.81 Купівля 41.81Продаж 42.32
- EUR Купівля 48.64Продаж 49.32
- Актуальне
- Важливе