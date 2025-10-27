У Польщі затримали двох українців, підозрюваних у шпигунстві

Про це пише RMF FM.

Операція стала результатом спільної роботи служби військової контррозвідки, агентства внутрішньої безпеки та окружної прокуратури в Любліні.

Прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський підтвердив, що затриманими були чоловіки 34 та 32 років. Вони, за даними слідства, спеціалізувалися на розвідці військового потенціалу Польщі.

За інформацією правоохоронців, підозрювані встановлювали пристрої для моніторингу критично важливої інфраструктури, зокрема приховані камери вздовж маршрутів транспортування зброї та військового обладнання до України. Крім того, вони збирали дані про польських солдатів.

У затриманих було виявлено велику кількість засобів зв’язку. Обом пред’явлено звинувачення у шпигунстві, що передбачає максимальне покарання до 8 років позбавлення волі. Наступні 3 місяці вони проведуть під вартою.