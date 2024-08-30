У Польщі заявили, що не збиватимуть російські ракети й дрони та не навчатимуть українських військових на території України
Заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський заявив, що польська сторона не збиватиме російські безпілотники та ракети, а також не тренуватиме українських солдатів на території України
Про це повідомляє RMF24.
За словами Залевського, Польща не розглядає жодних варіантів допомоги, які б передбачали збивання ракет чи безпілотників з польської території.
"Ми не розглядаємо в жодному форматі те, що є одним з українських очікувань, а саме можливість збивати ракети або безпілотники з польської території", - заявив він.
На його переконання, посилення з боку Заходу протиповітряної оборони України має бути достатнім і не потребує участі польської авіації. Він зазначив, що "Україна повинна сама мати чим захищатися", підкресливши, що "країни НАТО і ЄС не є сторонами у війні".
Заступник міністра також відкинув ідею навчання українських військових на українській території, аргументуючи це витратами, організаційними труднощами та часом. На його думку, навчання українських солдатів у країнах ЄС, як це відбувається зараз, є найбільш ефективним.
За його словами, на двосторонній основі деякі країни ЄС можуть тренувати в Україні, але, як він підкреслив, "Польща не є однією з них".
- 29 серпня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що польські військові не збивають дрони, які фіксують у повітряному просторі країни, оскільки союзники рекомендують бути стриманими.
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