У Польщі заявили, що не збиватимуть російські ракети й дрони та не навчатимуть українських військових на території України

Про це повідомляє RMF24.

За словами Залевського, Польща не розглядає жодних варіантів допомоги, які б передбачали збивання ракет чи безпілотників з польської території.

"Ми не розглядаємо в жодному форматі те, що є одним з українських очікувань, а саме можливість збивати ракети або безпілотники з польської території", - заявив він.

На його переконання, посилення з боку Заходу протиповітряної оборони України має бути достатнім і не потребує участі польської авіації. Він зазначив, що "Україна повинна сама мати чим захищатися", підкресливши, що "країни НАТО і ЄС не є сторонами у війні".

Заступник міністра також відкинув ідею навчання українських військових на українській території, аргументуючи це витратами, організаційними труднощами та часом. На його думку, навчання українських солдатів у країнах ЄС, як це відбувається зараз, є найбільш ефективним.

За його словами, на двосторонній основі деякі країни ЄС можуть тренувати в Україні, але, як він підкреслив, "Польща не є однією з них".