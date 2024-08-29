Туск пояснив, чому Польща не збиває дрони, які фіксують у повітряному просторі країни

Про це інформує Rzeczpospolita.

Туска запитали, чи змінюватимуть польське законодавство для полегшення збиття ракет та безпілотників, які фіксують у повітряному просторі Польщі під час масованих російських атак України. Прем'єр відповів, що наразі, згідно з процедурою, дозвіл в умовах мирного часу на збиття таких об'єктів повинен дати оперативний командувач генерал Мацей Кліщ, втім, Туск "відкритий до змін правил".

Але, за його словами, проблема з літаючими в небі об'єктами має іншу природу, оскільки військові мають недостатньо часу, щоб визначити, чи це не цивільні об'єкти. Туск зазначив, що "союзники рекомендують певну стриманість".

"Якщо немає загрози, якщо це не агресія. Я дуже ціную розумну, виважену позицію наших військових. Вони не зацікавлені відкривати вогонь щоразу, коли в небі щось рухається. Від цього ми почуваємося безпечніше", - додав він.