Туск пояснив, чому Польща не збиває дрони, які фіксують у повітряному просторі країни
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що польські військові не збивають дрони, які фіксують у повітряному просторі країни, оскільки союзники рекомендують бути стриманими
Про це інформує Rzeczpospolita.
Туска запитали, чи змінюватимуть польське законодавство для полегшення збиття ракет та безпілотників, які фіксують у повітряному просторі Польщі під час масованих російських атак України. Прем'єр відповів, що наразі, згідно з процедурою, дозвіл в умовах мирного часу на збиття таких об'єктів повинен дати оперативний командувач генерал Мацей Кліщ, втім, Туск "відкритий до змін правил".
Але, за його словами, проблема з літаючими в небі об'єктами має іншу природу, оскільки військові мають недостатньо часу, щоб визначити, чи це не цивільні об'єкти. Туск зазначив, що "союзники рекомендують певну стриманість".
"Якщо немає загрози, якщо це не агресія. Я дуже ціную розумну, виважену позицію наших військових. Вони не зацікавлені відкривати вогонь щоразу, коли в небі щось рухається. Від цього ми почуваємося безпечніше", - додав він.
- 26 серпня над територією Польщі, поблизу ґміни Тишовце, було зафіксовано невідомий об'єкт, ймовірно, безпілотник, який перетнув кордон з України під час атаки РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.64Продаж 46.35
- Актуальне
- Важливе