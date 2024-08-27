У Польщі другий день шукають "невідомий об'єкт", який залетів на територію країни під час атаки РФ по Україні 26 серпня

Про це повідомляє Polskie Radio.

Згідно з повідомленням, до пошуків об'єкта залучено понад сотню військових.

Як повідомив речник Оперативного командування збройних сил Польщі підполковник Яцек Ґоришевський, пошукові групи продовжують обстежувати територію у ґміні Тишовце, розширюючи зону пошуків.

"Охопимо подібну площу, бо вчора обшукали територію в напрямку заходу. Уже визначені для пошукових груп чергові сектори для пошуків. Звісно, при можливості будемо підтримувати ці пошуки із повітря. Про результати будемо інформувати в форматі реального часу", - заявив він.

Оскільки об'єкт зник з радарів 26 серпня близько 7 ранку, військовослужбовці припускають, що він міг покинути територію країни.

Натомість спікер сейму Шимон Головня висловив припущення, що об'єкт, можливо, був лише метеорологічною аномалією, яку видно на радарі.