У Польщі другий день шукають "невідомий об'єкт", який залетів на територію країни під час атаки РФ по Україні 26 серпня
У понеділок, 26 серпня, над територією Польщі, поблизу ґміни Тишовце, було зафіксовано невідомий об'єкт, ймовірно, безпілотник, який перетнув кордон з України під час атаки РФ. Його пошуки тривають вже другий день
Про це повідомляє Polskie Radio.
Згідно з повідомленням, до пошуків об'єкта залучено понад сотню військових.
Як повідомив речник Оперативного командування збройних сил Польщі підполковник Яцек Ґоришевський, пошукові групи продовжують обстежувати територію у ґміні Тишовце, розширюючи зону пошуків.
"Охопимо подібну площу, бо вчора обшукали територію в напрямку заходу. Уже визначені для пошукових груп чергові сектори для пошуків. Звісно, при можливості будемо підтримувати ці пошуки із повітря. Про результати будемо інформувати в форматі реального часу", - заявив він.
Оскільки об'єкт зник з радарів 26 серпня близько 7 ранку, військовослужбовці припускають, що він міг покинути територію країни.
Натомість спікер сейму Шимон Головня висловив припущення, що об'єкт, можливо, був лише метеорологічною аномалією, яку видно на радарі.
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Ранком понеділка, 26 серпня, Польща підняла авіацію у південно-східній частині через загрозу ракетного обстрілу України. На територію країни залетів невідомий обʼєкт.
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