Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Польщі другий день шукають "невідомий об'єкт", який залетів на територію країни під час атаки РФ по Україні 26 серпня

У Польщі другий день шукають "невідомий об'єкт", який залетів на територію країни під час атаки РФ по Україні 26 серпня

Марія Науменко
27 серпня, 2024 вiвторок
13:09
Світ Польща

У понеділок, 26 серпня, над територією Польщі, поблизу ґміни Тишовце, було зафіксовано невідомий об'єкт, ймовірно, безпілотник, який перетнув кордон з України під час атаки РФ. Його пошуки тривають вже другий день

Зміст

Про це повідомляє Polskie Radio.

Згідно з повідомленням, до пошуків об'єкта залучено понад сотню військових.

Як повідомив речник Оперативного командування збройних сил Польщі підполковник Яцек Ґоришевський, пошукові групи продовжують обстежувати територію у ґміні Тишовце, розширюючи зону пошуків.

"Охопимо подібну площу, бо вчора обшукали територію в напрямку заходу. Уже визначені для пошукових груп чергові сектори для пошуків. Звісно, при можливості будемо підтримувати ці пошуки із повітря. Про результати будемо інформувати в форматі реального часу", - заявив він.

Оскільки об'єкт зник з радарів 26 серпня близько 7 ранку, військовослужбовці припускають, що він міг покинути територію країни. 

Натомість спікер сейму Шимон Головня висловив припущення, що об'єкт, можливо, був лише метеорологічною аномалією, яку видно на радарі.

  • Ранком понеділка, 26 серпня, Польща підняла авіацію у південно-східній частині через загрозу ракетного обстрілу України. На територію країни залетів невідомий обʼєкт.

Теги:
Україна
Росія
Польща
Війна з Росією
безпілотник
Читайте також:
Автор
25 серпня, 2024 неділя
Прикордонниця Аліна Паніна розповіла, що виявляє завербованих із жителів окупованих територій агентів ФСБ
Рятувальники усувають наслідки атаки росіян на Одещині 26 серпня 2024 року
Автор Катерина Єсікова
26 серпня, 2024 понедiлок
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: є загиблі та постраждалі
прапор Росії
Автор Дар'я Куркіна
26 серпня, 2024 понедiлок
Масштабний витік даних ФСБ: у мережі зʼявилися інформація про тих, хто перетинав кордон Росії останні 10 років
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.81
    Продаж 46.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
27 серпня
13:14
Прем’єр Індії Моді з Путіним
Пєсков заявив, що прем'єр Індії Моді розповів Путіну про підсумки переговорів із Зеленським у Києві
13:09
Оновлено
удар РФ по місту Богодухів Харківської області
Росіяни зранку атакували Богодухів на Харківщині: є загиблий, постраждали шестеро цивільних
12:55
Курськ
"Україна вторглася в Курськ під проводом НАТО": антиукраїнські наративи світових ЗМІ за 27 серпня
12:52
Ексклюзив
Білоруські танки
Полковник запасу СБУ пояснив, які є ознаки того, що РФ може готувати атаку з білоруського напрямку
12:50
Народний депутат України Артем Дмитрук
Не знали, що він депутат: МВС Молдови прокоментувало ситуацію із виїздом Дмитрука
12:49
Дмитро Пєсков
Пєсков заявив, нібито в Кремлі не використовують Telegram у службових цілях
12:43
Емілія Кларк
Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк зіграє доньку радянських емігрантів у шпигунському трилері
12:43
Оновлено
Обстріл Кривого Рогу
РФ запустила "шахеди" та ракети по Україні: в Кривому Розі та на Запоріжжі є загиблі, у кількох областях вибухи
12:38
Руслан Стефанчук
"За результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті": Стефанчук про виїзд нардепа Дмитрука за кордон
12:29
Окупанти обстріляли з РСЗВ Нікопольщину: загинув чоловік
12:29
пожежа в храмі на Донеччині через російський обстріл
Увечері 26 серпня РФ вдарила по храму на Донеччині: через повторні обстріли пожежу загасили лише зранку
12:23
Марк Цукерберг
Цукерберг звинуватив адміністрацію Байдена в цензурі контенту соцмереж Meta про COVID-19
12:16
На фото: Джеймі Лі Кертіс і її "Оскар"
"Незалежність - це завжди битва": володарка "Оскара" Джеймі Лі Кертіс присвятила щемкий допис Україні
12:14
Оновлено
дрон, БПЛА
Росіяни атакували Херсонщину артилерією та дронами: три людини поранені
12:06
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як ШІ допомагає розміновувати території та найбільша повітряна атака від початку вторгнення. Акценти світових ЗМІ 27 липня
12:00
Свічка пам'яті
Масована атака РФ 26 серпня: на Полтавщині в лікарні померли троє постраждалих
11:59
Ексклюзив
Світло
Ексміністр енергетики Плачков спрогнозував, скільки часу знадобиться на стабілізування енергосистеми
11:59
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Україна представить США список військових цілей РФ, які вона могла б атакувати далекобійною зброєю, - Politico
11:51
Павло Дуров
Арешт Дурова продовжили ще на 48 годин
11:45
OPINION
Микола Княжицький
Російські війська все роблять через Telegram
11:42
електроенергія
Графіки відключень застосовуватимуть упродовж доби, діятимуть три та чотири черги: ситуація в енергосистемі 27 серпня
11:33
Мета - досягти найвищої межі орбіти Землі: SpaceX готується до запуску місії Polaris Dawn з 4 астронавтами на борту
11:29
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Авіація була в повітрі усю ніч": кордон Білорусі перетнули щонайменше 6 "шахедів", - Гаюн
11:16
Ймовірно через влучання блискавки: в Одесі загорівся купол чоловічого монастиря 
11:11
Брати Галлагери з гурту Oasis
Гурт Oasis возз’єднався після 15-річної перерви і оголосив про світовий тур 
11:00
НАТО
"Неодноразово залітали": у НАТО відреагували на "невідомий БПЛА", який знайшли у Польщі
10:53
Джейк Салліван
Радник США з національної безпеки Салліван прибув до Китаю: говоритиме про Україну
10:50
Війна з Росією
Міноборони цифровізувало процес замовлення продуктів харчування для військових 
10:46
Ексклюзив
Згурець припустив, якою може бути відповідь України на російські удари
10:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:39
На фото: Олег Винник
Винник прокоментував життя за кордоном: "Нікуди не тікав, щоб кудись повертатись"
10:35
Обстріл Кривого Рогу
Внаслідок нічної атаки РФ загинули 4 людини, 16 постраждали, - Зеленський
10:31
світло
У Києві працюють над тим, щоб графіки відключень світла були прогнозовані, - заступник голови КМДА
10:20
На фото: Мерая Кері
У співачки Мераї Кері в один день померли мама і сестра
10:16
Готував удари по шпиталях та аеродромах: СБУ затримала підозрюваного
10:12
Джо Байден
"Дух українського народу ніколи не буде зломлений": Байден відреагував на ракетний удар РФ по Україні 26 серпня
10:03
На фото: Квентін Тарантіно
Квентін Тарантіно назвав "один з найкращих фільмів, які коли-небудь бачив". Це мультик
10:00
Партнерський матеріал
З цивільного життя на фронт і назад: історія громадської діячки зі Львівщини, яка стала аеророзвідницею
10:00
Норвегія
Служби безпеки семи країн ЄС попередили Норвегію про загрозу від Росії у енергосекторі
09:59
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни атакують цілодобово: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV