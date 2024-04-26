У польському Щецині сталась ДТП під час руху колони британської військової техніки: є поранені військові
25 квітня у Щецині зіткнулися британські військові машини, які їхали колоною. Щонайменше п'ятеро військових отримали поранення
Про це повідомляє RMF24.
Інцидент стався на Старгардській дорозі Щецина.
"Зіткнулися британські вантажівки, які їхали в колоні. Три транспортні засоби були пошкоджені", - сказав прессекретар провінційного штабу Державної пожежної служби в Щецині Томаш Кубяк.
Він додав, що постраждалих передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Прессекретар воєводської станції швидкої допомоги в місті Наталія Дорохович повідомила, що на місце прибули три бригади екстреної медичної допомоги. Медики заявили, що на місці ДТП було п'ятеро постраждалих, зокрема четверо чоловіків і жінка.
Військові дістали травми нижніх кінцівок і пошкодження в хребті.
"Усі пацієнти у свідомості, стан стабільний, загрози життю немає", - повідомила речниця швидкої допомоги.
- У Німеччині сталася ДТП з автобусом, що перевозив дітей на екскурсію. Унаслідок цього постраждали щонайменше 27 школярів та водій.
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