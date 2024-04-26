У польському Щецині сталась ДТП під час руху колони британської військової техніки: є поранені військові

Про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався на Старгардській дорозі Щецина.

"Зіткнулися британські вантажівки, які їхали в колоні. Три транспортні засоби були пошкоджені", - сказав прессекретар провінційного штабу Державної пожежної служби в Щецині Томаш Кубяк.

Він додав, що постраждалих передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Прессекретар воєводської станції швидкої допомоги в місті Наталія Дорохович повідомила, що на місце прибули три бригади екстреної медичної допомоги. Медики заявили, що на місці ДТП було п'ятеро постраждалих, зокрема четверо чоловіків і жінка.

Військові дістали травми нижніх кінцівок і пошкодження в хребті.

"Усі пацієнти у свідомості, стан стабільний, загрози життю немає", - повідомила речниця швидкої допомоги.