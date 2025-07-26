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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У РФ скасували проведення головного військово-морського параду у Санкт-Петербурзі, - ЦПД

У РФ скасували проведення головного військово-морського параду у Санкт-Петербурзі, - ЦПД

Ольга Бабишена
26 липня, 2025 субота
05:37
Світ Чорноморський флот РФ

У Росії без оголошення причини скасували проведення головного військово-морського параду у Санкт-Петербурзі, запланованого на 27 липня

Зміст

Про це інформує Центр протидії дезінформації. 

Вказано, що у Росії щорічно в останню неділю липня, тобто цього року 27 липня, відзначають День військово-морського флоту. Головний військово-морський парад зазвичай відбувається у Санкт-Петербурзі. Цьогоріч його скасували без оголошення причини: не буде ні проходу кораблів Невою, ні салюту з Петропавловської фортеці.

"Кремль більше не може вдавати, що війна не стосується російського тилу. Війна впливає на всі сфери життя у РФ, навіть на такі символічні та гучні події, як парад флоту. Сьогодні російські кораблі не можуть почуватися у безпеці навіть на власній території", - йдеться у повідомленні. 

У ЦПД вважають, що за відмовою від проведення святкувань може стояти побоювання військового командування щодо того, що втрати флоту РФ у війні стануть очевидними. 

"Парад, що мав би демонструвати "силу" Росії, ризикує справити геть інше враження. На цьому тлі дуже промовистими є новини про рішення списати і відправити на брухт єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", - додали в ЦПД. 

  • Торік на морському параді до дня Військово-морського флоту РФ не було жодного з кораблів про знищення чи пошкодження яких заявляла Україна. 
Теги:
Новини
Росія
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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