У РФ скасували проведення головного військово-морського параду у Санкт-Петербурзі, - ЦПД

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Вказано, що у Росії щорічно в останню неділю липня, тобто цього року 27 липня, відзначають День військово-морського флоту. Головний військово-морський парад зазвичай відбувається у Санкт-Петербурзі. Цьогоріч його скасували без оголошення причини: не буде ні проходу кораблів Невою, ні салюту з Петропавловської фортеці.

"Кремль більше не може вдавати, що війна не стосується російського тилу. Війна впливає на всі сфери життя у РФ, навіть на такі символічні та гучні події, як парад флоту. Сьогодні російські кораблі не можуть почуватися у безпеці навіть на власній території", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД вважають, що за відмовою від проведення святкувань може стояти побоювання військового командування щодо того, що втрати флоту РФ у війні стануть очевидними.

"Парад, що мав би демонструвати "силу" Росії, ризикує справити геть інше враження. На цьому тлі дуже промовистими є новини про рішення списати і відправити на брухт єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", - додали в ЦПД.