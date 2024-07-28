На морському параді Путіну не показали кораблі Чорноморського флоту РФ, про атаку на які повідомляла Україна, - ЗМІ

Про це пише російська служба BBC.

Зазначається, що під час трансляції головного морського параду на честь дня ВМФ показали лише два кораблі Чорноморського флоту - корвет "Меркурій" і фрегат "Адмірал Григорович".

У виданні додали, що жоден із кораблів, які, за заявами української сторони, були пошкоджені або знищені в Чорному морі, на параді продемонстровано не було.

Цьогоріч трансляція вперше об'єднала паради у Санкт-Петербурзі, Балтійську, Владивостоці, Північноморську, Каспійську та на російській базі в сирійському Тартусі. У Санкт-Петербурзі парад приймав лідер Кремля Володимир Путін.

За даними журналістів російської служби BBC, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну українські військові атакували понад 20 кораблів і суден забезпечення РФ.