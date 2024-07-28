На морському параді Путіну не показали кораблі Чорноморського флоту РФ, про атаку на які повідомляла Україна, - ЗМІ
На морському параді до дня Військово-морського флоту РФ у неділю, 28 липня, не було жодного з кораблів про знищення чи пошкодження яких заявляла Україна
Про це пише російська служба BBC.
Зазначається, що під час трансляції головного морського параду на честь дня ВМФ показали лише два кораблі Чорноморського флоту - корвет "Меркурій" і фрегат "Адмірал Григорович".
У виданні додали, що жоден із кораблів, які, за заявами української сторони, були пошкоджені або знищені в Чорному морі, на параді продемонстровано не було.
Цьогоріч трансляція вперше об'єднала паради у Санкт-Петербурзі, Балтійську, Владивостоці, Північноморську, Каспійську та на російській базі в сирійському Тартусі. У Санкт-Петербурзі парад приймав лідер Кремля Володимир Путін.
За даними журналістів російської служби BBC, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну українські військові атакували понад 20 кораблів і суден забезпечення РФ.
- Розвідка Британії підтвердила, що з початку війни Україна пошкодила або знищила 26 кораблів чорноморського флоту РФ.
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