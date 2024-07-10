Розвідка Британії підтвердила, що з початку війни Україна пошкодила або знищила 26 кораблів чорноморського флоту РФ

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.



За повідомленнями з відкритих джерел, атаки на російські кораблі здійснювалися в північному регіоні Чорного моря та в Азовському морі.



"За останній рік спостерігалося збільшення частоти та рівня збитків від атак у районі Кримського півострова, причому майже дві третини ударів сталися саме за цей період", - зазначають у розвідці Британії.

У квітні речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук також повідомив, що за час великої війни Чорноморський флот РФ уже втратив близько третини своїх кораблів.