Чорноморський флот Росії втратив третину кораблів від початку повномасштабної війни, – речник ВМС

Про це речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Якщо говорити мовою цифр, то можна казати про третину. Проте важливим є і якісний показник, тож є багато над чим працювати. У першу чергу це стосується носіїв крилатих ракет, яких росіяни мають десяток в акваторії Чорного моря", – сказав він.

Речник ВМС наголосив, що не варто недооцінювати ворога і вважати, начебто рашисти "до кінця війни будуть сидіти й нічого не робити, склавши ласти".

"Вони постійно присутні в акваторії Чорного моря, саме в повітряному просторі. Там постійно працює як винищувальна, так і розвідувальна авіація, і це є реальною проблемою для України", – сказав Плетенчук.