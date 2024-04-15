Чорноморський флот Росії втратив третину кораблів від початку повномасштабної війни, – речник ВМС
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні Чорноморський флот РФ уже втратив близько третини своїх кораблів
Про це речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Якщо говорити мовою цифр, то можна казати про третину. Проте важливим є і якісний показник, тож є багато над чим працювати. У першу чергу це стосується носіїв крилатих ракет, яких росіяни мають десяток в акваторії Чорного моря", – сказав він.
Речник ВМС наголосив, що не варто недооцінювати ворога і вважати, начебто рашисти "до кінця війни будуть сидіти й нічого не робити, склавши ласти".
"Вони постійно присутні в акваторії Чорного моря, саме в повітряному просторі. Там постійно працює як винищувальна, так і розвідувальна авіація, і це є реальною проблемою для України", – сказав Плетенчук.
- 10 квітня речник ВМС розповів, що Чорноморський флот РФ зосередив усі серйозні бойові активи в Новоросійську. Натомість у Криму окупанти розмістили ті кораблі, які перебувають на ремонті або яким не вистачило місця в Новоросійську.
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