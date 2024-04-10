Російський Чорноморський флот розмістив усі вагомі бойові одиниці в Новоросійську, - ВМС

Про це повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу в Медіацентрі "Україна" - Укрінформ.

"Фактично вони зосередили всі вагомі серйозні бойові одиниці в Новоросійську. Користуючись тим, що Україна дотримується міжнародних вимог в сенсі дотримання саме міжнародних протоколів і міжнародного морського права, вони зараз знаходяться фактично у своїх територіальних водах. В Криму залишаються активи, які або на ремонті, а це 15 одиниць як мінімум, або які нема де ставити в тому самому Новоросійську", - розповів він.

Плетенчук також зазначив, що для пуску крилатих ракет росіяни знову використали субмарини, однак їхній підводний флот зараз перебуває в пункті базування, а прохід з гавані там закрито.

"Експлуатація інших портів типу Сочі, Туапсе ускладнена тим, що не вистачає інфраструктури відповідного захисту для цих кораблів, тому вони їх все одно скупчують у Новоросійську. Використання бази в Абхазії так само не має того результату, про який вони розповідають у своїх ЗМІ, тому що там маленька база, і там базується лише берегова охорона ФСБ. Адже бойові кораблі більшого розміру не можуть там маневрувати. Тому можна сказати, що зберігається статус-кво. Єдине, що ми бачимо з нової тактики нового керівництва Чорноморського флоту так званої РФ – це збільшення застосування авіаційної компоненти в сенсі патрулювання", - пояснив речник.