Російський Чорноморський флот розмістив усі вагомі бойові одиниці в Новоросійську, - ВМС
Чорноморський флот РФ зосередив усі серйозні бойові активи в Новоросійську, натомість у Криму окупанти розмістили ті кораблі, які на ремонті або яким не вистачило місця в Новоросійську
Про це повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу в Медіацентрі "Україна" - Укрінформ.
"Фактично вони зосередили всі вагомі серйозні бойові одиниці в Новоросійську. Користуючись тим, що Україна дотримується міжнародних вимог в сенсі дотримання саме міжнародних протоколів і міжнародного морського права, вони зараз знаходяться фактично у своїх територіальних водах. В Криму залишаються активи, які або на ремонті, а це 15 одиниць як мінімум, або які нема де ставити в тому самому Новоросійську", - розповів він.
Плетенчук також зазначив, що для пуску крилатих ракет росіяни знову використали субмарини, однак їхній підводний флот зараз перебуває в пункті базування, а прохід з гавані там закрито.
"Експлуатація інших портів типу Сочі, Туапсе ускладнена тим, що не вистачає інфраструктури відповідного захисту для цих кораблів, тому вони їх все одно скупчують у Новоросійську. Використання бази в Абхазії так само не має того результату, про який вони розповідають у своїх ЗМІ, тому що там маленька база, і там базується лише берегова охорона ФСБ. Адже бойові кораблі більшого розміру не можуть там маневрувати. Тому можна сказати, що зберігається статус-кво. Єдине, що ми бачимо з нової тактики нового керівництва Чорноморського флоту так званої РФ – це збільшення застосування авіаційної компоненти в сенсі патрулювання", - пояснив речник.
- 10 квітня стало відомо, що російська окупаційна армія в понеділок, 8 квітня, використала підводний човен для запуску ракет по Україні. Це стало другим випадком за пів року.
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