РФ вдруге за пів року використала підводний човен для атак по Україні, - ВМС
Російська окупаційна армія у понеділок, 8 квітня, використала підводний човен для запуску ракет по Україну. Це стало другим випадком за пів року
Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері "Свобода. Ранок".
За його словами, жодних російських кораблів у морі немає. Ворог шукає способи, як застосовувати носії крилатих ракет.
"Позавчора здається (8 квітня - ред.) вони застосували підводний човен для запуску ракет. І це другий верифікований випадок фактично більше ніж за пів року. Шукають, як реалізовувати свій потенціал з огляду на небезпеки, які для них вже є в Чорному морі. Тому і далі будуть падати вертольоти старі і літаки, які патрулюють узбережжя, тому далі вони будуть намагатися застосувати якось субмарини", - заявив речник.
Зазначається. що таких підводних ракетоносіїв у складі Чорноморського флоту РФ є три, але це не означає, що завтра вони всі три вийдуть в море.
- Станом на ранок 7 квітня в акваторії Чорного та Азовського морів були відсутні російські військові кораблі.
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