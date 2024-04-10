РФ вдруге за пів року використала підводний човен для атак по Україні, - ВМС

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері "Свобода. Ранок".

За його словами, жодних російських кораблів у морі немає. Ворог шукає способи, як застосовувати носії крилатих ракет.

"Позавчора здається (8 квітня - ред.) вони застосували підводний човен для запуску ракет. І це другий верифікований випадок фактично більше ніж за пів року. Шукають, як реалізовувати свій потенціал з огляду на небезпеки, які для них вже є в Чорному морі. Тому і далі будуть падати вертольоти старі і літаки, які патрулюють узбережжя, тому далі вони будуть намагатися застосувати якось субмарини", - заявив речник.

Зазначається. що таких підводних ракетоносіїв у складі Чорноморського флоту РФ є три, але це не означає, що завтра вони всі три вийдуть в море.